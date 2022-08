Novas propostas de jogo para o Vozão

Velha e manjada história do futebol brasileiro: bode expiatório é o treinador. Sempre recebi com reserva as decisões tomadas pelas diretorias dos clubes, quando pressionadas pelas torcidas. Tomam decisão para dar satisfações aos clamores das arquibancadas. Um calmante para evitar protestos. Não faz muito, quem esteve na corda bamba foi o técnico do Fortaleza, Vojvoda. Lanterna e na zona de rebaixamento, tinha todos os ingredientes para ser mandado embora. Mas o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, resolveu permanecer com ele, pois todos os traços indicavam que Vojvoda daria a volta por cima. E deu. Ah se todo presidente de clube agisse assim como Marcelo Paz. Marquinhos Santos foi embora. Custaram caro os pênaltis perdidos por Vina e Fernando Sobral, na decisão com o São Paulo pela Copa Sul-Americana. O novo treinador do Ceará terá a missão de mostrar à torcida a retomada da confiança. Mais que isso: definir propostas de jogo capazes de tornar o Vozão novamente vencedor. Nem sempre a mudança de treinador é garantia de sucesso. Tudo é imprevisível porque depende de uma série de fatores, principalmente a afinidade ou não com os atletas.