Novamente a polêmica do foco tricolor

Até que ponto trabalhar em duas frentes tem prejudicado o técnico Vojvoda na condução do Fortaleza? Coincidência ou não, sempre que o Leão está em disputas paralelas padece queda de posições na Série A nacional. Ao contrário, quando fixa seu objetivo apenas na Série A, os resultados passam a ser mais positivos. O assunto tem gerado controvérsias. A meu juízo, pelos números, parece procedente a questão, embora não seja algo conclusivo. Então, já que o Fortaleza está na disputa de duas competições, que busque otimizar o desempenho do grupo mediante um esforço inteligente e desdobrado. Hoje, o Leão tem o jogo de volta com o Libertad, do Paraguai, pela Sul-Americana. Joga por um empate. Está com a mão na vaga nas quartas de final. A concentração de hoje, claro, necessariamente tem de esquecer as dificuldades que vem enfrentando no Campeonato Brasileiro. Hoje é a Sula. E pronto. Depois, só depois, terá de pensar no jogo de domingo diante do Santos. Acho, porém, que uma coisa deve ficar muito bem explícita: a prioridade pela Série A nacional. É como costumo dizer: todas as demais competições são apêndices. O foco primordial é permanecer na elite do futebol brasileiro.

Advertência

Observem que as equipes estão ultrapassando o Fortaleza. O Cuiabá ganhou do Leão e disparou. Subiu. O Bragantino goleou o Fortaleza e disparou. Subiu. Agora o Goiás está chegando. O Corinthians, que está colado no Leão, tem um jogo a menos. São complicadores, caso o Fortaleza não volte a vencer.

Responsabilidade

Claro que, já que está na Copa Sul-Americana, deve encarar os compromissos com extrema responsabilidade. Mas a prioridade terá de ser o Campeonato Brasileiro. Não deve esquecer que agora está afastado apenas por cinco pontos da zona de rebaixamento. Ampliar a distância da zona maldita passou a ser também uma necessidade.

Recado

Gostei de ver o retorno do Saulo Mineiro. Chegou e deu logo o recado curto e grosso. Titular absoluto. Posição ocupada e definida. Quem sabe, sabe. Saulo parecia nunca ter saído do Ceará, tal a sua desenvoltura. Mostrou-se tão à vontade que nem precisou de entrosamento com os novos companheiros. Ele mesmo fez o entrosamento.

Adversários

Nas oitavas de final da Série D nacional, haverá um confronto especial entre cearenses e paraibanos. O Ferroviário, time de melhor campanha da competição, enfrenta o Nacional de Patos. E o Atlético-CE enfrentará o Sousa. As situações, porém, são invertidas: o Ferrão decidirá a vaga em casa. O Atlético decidirá a vaga na cidade de Sousa na Paraíba.

Classificação

A pergunta que mais o torcedor do Ceará me faz: tem o Vozão condições de subir para a Série A? Cinco pontos separam o Ceará do G-4. Há tempo, sim. Mas, para conseguir seu intento, o Vozão terá de iniciar uma reação imediata com significativa sequência de vitórias. Tudo vai depender da qualidade de futebol que se espera com as novas contratações. A situação ainda é muito delicada.