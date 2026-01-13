No futebol a primeira impressão não fica

Cuidado: não se deve julgar pelas aparências. Está provado que, não raro, as aparências enganam. O certame estadual parece frio. É só o começo. Já, já, esquenta. A rodada de hoje é muito interessante: Iguatu x Tirol no Morenão e Ceará x Maranguape no PV. Esqueçam a primeira impressão.

O Grupo B está muito embolado. Das cinco equipes, quatro estão com três pontos. Mas há um detalhe: Iguatu e Ceará estão na vantagem porque somam três pontos em um jogo. Floresta e Maranguape somam três pontos em dois jogos. Evidente que tal fato faz a diferença.

O Iguatu é favorito absoluto. Joga em casa diante do Tirol que, até agora, não ganhou de ninguém. Perdeu para o Floresta na estreia e, na segunda partida, perdeu para o Maranguape.

Amanhã, no PV, o Fortaleza enfrenta o Quixadá. O Leão sofreu observações negativas porque, com um jogador a mais durante boa parte do jogo, não conseguiu ganhar do Ferrão. A responsabilidade do Leão aumentou sobremaneira.

Evolução

É natural que, a cada rodada, haja o aprimoramento. A necessidade leva as equipes a uma melhor aplicação. O certame alcançará melhor patamar, se os concorrentes colocarem em risco as pretensões de Ceará e Fortaleza. Em um campeonato relâmpago, fica muito difícil recuperar os pontos perdidos

Atenção

O Fortaleza, que apenas empatou na estreia, tem de ficar atento. Em 2022, o Ceará foi eliminado pelo Iguatu, que garantiu uma vaga nas semifinais. Quando o Ceará despertou para a realidade, foi tarde demais. Daí a necessidade de vitória do Leão, amanhã, diante do Quixadá.

Campanha

Neste retorno à elite cearense, o Quixinha tem feito boa campanha. Na estreia, empatou com o Horizonte no Estádio Domingão. No segundo jogo, no Estádio Abilhão, ganhou (1 x 0) do Maracanã. Está invicto, com quatro pontos. É bom lembrar que a fase classificatória tem apenas cinco rodadas.

Nome

O estádio de Quixadá tem uma curiosidade: é o estádio que mais mudou de nome na história do futebol cearense e, certamente, na história do futebol brasileiro. Na inauguração, em 1965, foi denominado de Estádio Luciano Queiroz. Depois, por decisão da câmara de vereadores, passou a ser chamado de Estádio José Baquit.

Reviravolta