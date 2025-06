Mundial de Clubes e a Seleção Brasileira

O resultado da Copa do Mundo de Clubes, que acontece nos Estados Unidos, pode ter uma repercussão altamente positiva para a Canarinho. Certamente, perguntarão: por qual motivo? Resposta simples: se um time brasileiro for campeão, devolverá ao nosso país o moral que está faltando.

Seria um brasileiro campeão do mundo, ganhando uma Copa onde estão Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors, Chelsea, River Plate, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Juventus e Manchester City. Seria um triunfo diante dos europeus e de dois times da Argentina, atual campeã do mundo.

O último time brasileiro campeão do mundo foi o Corinthians, em 2012, quando derrotou o Chelsea por 1 a 0. Depois disso, só insucessos: em 2017, o Grêmio perdeu para o Real; em 2019, o Flamengo perdeu para o Liverpool; em 2021, o Palmeiras perdeu para o Chelsea. Em 2023, o Fluminense perdeu para Manchester City.

Síntese: faz 13 anos que um time brasileiro conquistou um título mundial. E faz 23 anos que a Seleção Brasileira foi campeã do mundo. Um título agora elevaria o moral do futebol brasileiro, a apenas um ano antes da Copa.

Expectativa

Claro que há ainda muita água para passar sob a ponte. Mas as rodadas iniciais animaram os times brasileiros. Além disso, a produção das chamadas equipes de ponta do futebol europeu não está tão superior como todos imaginavam. A não ser que cresçam sobremaneira nas próximas etapas.

Coincidência

Se realmente uma equipe brasileira ganhar a Copa do Mundo de Clubes, trará bons fluidos. E justamente no momento de reestruturação da Seleção Brasileira, agora sob o comando do europeu Carlo Ancelotti. A retomada do respeito é importante para a Canarinho voltar a se impor diante das grandes seleções do mundo.

Respeito

A Seleção Brasileira precisa voltar a ser temida pelos adversários. Nos últimos anos, qualquer seleção de terceira categoria estava encarando a Canarinho como se esta fosse um time qualquer. Há alguns anos, todos tremiam quando tinham de enfrentar os astros do futebol brasileiro.

Contestação

Sei que muita gente discordará do ponto de vista aqui exposto. Dirão, certamente, que uma coisa nada tem a ver com a outra. Tudo bem. Respeito as opiniões contrárias. Faz parte do livre pensar democrático. Mas só o tempo mostrará de que lado está a razão. Tomara que haja uma influência positiva.

Neymar

Quando o assunto é seleção, logo vem a pergunta: Neymar Jr ainda terá vez na Seleção Brasileira? No momento, não. Mas, se ele assumir a responsabilidade de uma completa recuperação, terá vaga sim. Sei que, por tanta bobagem que fez, Neymar levou para si a ojeriza de muita gente. Isso também dificultará o seu retorno.