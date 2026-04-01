Mentiras e verdades no futebol

Hoje é o Dia da Mentira. Pegadinhas aqui, pegadinhas ali. Dizem que a brincadeira surgiu na França no século XVI. E permanece até hoje. Mas, a propósito, ultimamente a França só tem trazido verdades ao futebol brasileiro. Tem vencido todas. A mentira parece estar aqui mesmo.

Concentro atenções na Série B nacional. O Ceará enfrenta a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte foi mal na estreia. Perdeu (2 x 1) para o Athletic Club, de Minas Gerais. E, no Campeonato Paulista, a Ponte foi rebaixada. Feia a coisa. Não é mentira.

Por mais paradoxal que pareça, verdades e mentiras se misturam no futebol. Há mentiras que parecem verdades e há verdades que parecem mentiras. Tem “perna de pau” incensado como craque e tem craque relegado a segundo plano. A mídia, vez por outra, gera situações assim.

Qual é a verdade do Vozão? A do empate com o São Bernardo pela Série B ou a da derrota para o Retrô pela Copa do Nordeste? Pelo menos nisso não há mentira: foi mal nos dois jogos. Resta saber qual será a verdade ou a mentira de hoje...

Verdade

A queda de qualidade é normal no futebol. Não existem times eternos. O Barcelona do “Tiki Taka” passou. A Holanda, “Laranja Mecânica”, passou. O Brasil do penta passou. O futebol brasileiro vive uma transição muito difícil. Há uma carência de craques. E a formação atual ainda tateia em busca da sintonia fina.

Verdade ou mentira

Embora estando aqui no Brasil, Neymar teve seu nome gritado em coro no Gillette Stadium, em Boston, quando da vitória da França (2 x 0) sobre o Brasil. Afinal, Neymar é uma verdade ou é uma mentira? É uma enganação? É um embuste? Neymar é uma verdade nas condições em que se encontra. Todos sabem. Então não é mentira.

Limitações

Se Neymar for convocado, não será o Neymar dos áureos tempos. Mas, dentro da verdade atual, poderá, sim, ser importante como um reserva de qualidade. Ele tem ainda seus lampejos. Será o Neymar da atualidade. A verdade exposta. Sem subterfúgios.

Realidade



A Série B tem qualidade bem inferior à da Série A. É lógico. Isso é visível nos jogos. Nota-se logo a diferença de intensidade. Sendo assim, alguns jogadores veteranos, que ainda conseguem atuar bem na Série B, não conseguem o mesmo desempenho na Série A. É uma verdade.

Dificuldades

A Série B, quando analisada isoladamente, sem comparações com a Série A, tem um grau de dificuldade maior porque os times se equiparam mais. Na Série A, há um grupo que assume a dianteira. Na Série B, geralmente os times ficam embolados. As dificuldades aumentam. Ceará e Fortaleza terão de contornar sérios obstáculos.