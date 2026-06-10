Marrocos foi melhor que o Brasil

A África surpreendeu na Copa do Catar. Camarões ganhou do Brasil na fase de grupos. Alegam que a Seleção Brasileira já estava classificada, quando, na última rodada da fase, enfrentou o time camaronês. Desculpa amarela, literalmente. Camarões, com méritos, venceu (1 x 0).

Marrocos fez mais bonito. Saiu invicto da fase de grupos. Ganhou da Bélgica (2 x 0) e do Canadá (2 x 1) e empatou com a Croácia. O Brasil ganhou (2 x 0) da Sérvia e da Suíça (1 x 0), mas perdeu para Camarões (0 x 1). A campanha do Marrocos foi melhor que a do Brasil.

Nas oitavas, o Brasil goleou a Coreia do Sul (4 x 1). O Marrocos eliminou uma seleção de ponta, a Espanha (empate no tempo normal, 0 x 0, e vitória nos pênaltis, 3 x 0). Nas quartas, o Brasil foi eliminado nos pênaltis pela Croácia. Marrocos ganhou de outra seleção de ponta, Portugal (1 x 0).

Na semifinal, a França, campeã do mundo, sofreu para ganhar do Marrocos. Aplicou 2 x 0, mas passou por momentos de aperto. Marrocos, portanto, teve uma campanha bem melhor que a do Brasil.

Adversários

Observem que Marrocos enfrentou seleções do primeiro escalão mundial como Espanha, Portugal e França. E enfrentou também fortes seleções do segundo escalão como Bélgica, Canadá e Croácia. Detalhe: em 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica. Em 2022, o Brasil foi eliminado pela Croácia.

Cuidado

Os dados aqui expostos servem de advertência, pois o Marrocos será o primeiro adversário do Brasil na Copa de 2026. No grupo, o único time de ponta é o Brasil. A Escócia faz parte do segundo escalão. O Haiti faz parte do terceiro escalão. O Marrocos ganhou status pelo que fez na Copa do Catar.

Perdas

Se o Brasil perdeu o lateral Wesley e tem Neymar ainda em recuperação, o Marrocos também está enfrentando sérios problemas: perdeu o perigoso atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis da Espanha, e tem dúvidas sobre a recuperação do lateral Noussair Mazraoui, do Manchester United, da Inglaterra.

Foco

O nosso olhar, naturalmente, vai fixando a Copa do Mundo. É um momento especial, vivido apenas de quatro em quatro anos. E, talvez mesmo pelo intervalo de quatro anos, tenha maior dimensão. Se passasse a ser todos os anos ou de dois em dois anos, poderia cair na banalização e perder a graça.

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