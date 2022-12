Marrocos, a força africana na Copa

Quem conhecia o Marrocos apenas pelo clássico filme Casablanca, que teve o notável desempenho de Ingrid Bergman e Humphrey Bogart, certamente passará a ter também interesse de descobrir o desempenho de outros astros que nada têm a ver com o cinema mundial. Desde a fase de grupos, o Marrocos vem dando seu recado. Empatou com a Croácia no primeiro jogo (0 x 0). Ganhou da favorita Bélgica (2 x 0). E ganhou do Canadá (2 x 1). Com todo mérito, terminou líder do Grupo F. Agora, aprontou o que poucos acreditavam: despachou a Espanha. Colocou um fim na esperança espanhola de ressuscitar o tik-taka, sistema de jogo que encantou o mundo na Copa de 2010, justamente na África do Sul, quando a Espanha conquistou o título mundial.

Não se surpreendam se o Marrocos aprontar ainda mais. A Copa do Qatar tem sido inigualável em matéria de resultados que contrariam a natureza das coisas. Camarões, também país africano, aprontou para cima do Brasil e ganhou o jogo. Há algo de novo acontecendo no cenário do futebol mundial. É bom o torcedor ir anotando os nomes dos marroquinos que não estavam no cartaz principal da atual Copa do Mundo: Bono, Hakimi, Saiss, Mazraoui, Amallah, Boufal...

Coincidência

Não é a primeira vez que o Marrocos surpreende em Copas do Mundo. Em 1986, na Copa do México, o Marrocos também terminou em primeiro lugar no Grupo F. Empatou com a Polônia (0 x 0), empatou com a Inglaterra (0 x 0) e ganhou de Portugal (3 x 1). Como líder do Grupo F, ficou à frente dos três países europeus do grupo (Inglaterra, 2º; Polônia, 3º; Portugal, 4º).

Dificuldade

Nas oitavas de final da Copa de 1986, a Seleção de Marrocos encarou a poderosa Alemanha, que seria vice-campeã do mundo. Na seleção alemã atuavam jogadores notáveis como Andreas Brehme, Lothar Matthaus e Rummenigge. O técnico da Alemanha era Franz Beckenbauer. Marrocos foi surpreendente na Copa de 1986, feito que repete agora.

Ilusão

Na atual Copa, a Espanha assombrou na estreia, aplicando uma goleada (7 x 0) na Costa Rica. Na ocasião, trazendo de volta ao cenário o famoso sistema conhecido como tik-taka, deu a impressão de que novamente encantaria o mundo. Mera ilusão. Empatou com a Alemanha e perdeu do Japão. Classificou-se em segundo lugar e até correu perigo de ficar fora.

Pênaltis

O goleiro do Marrocos, Bono, pegou dois pênaltis na decisão por essa modalidade diante da Espanha. Já na decisão por pênaltis entre Croácia e Japão, o goleiro croata, Livakovic, pegou três pênaltis e mandou o Japão para casa. Treinar cobranças de pênalti é uma necessidade. Detalhe: a Croácia enfrentará o Brasil na sexta-feira. E Livakovic estará lá.