Maior emoção foi no empate coral na Fonte Nova

No fim de semana, o jogo mais festejado foi o do Ferroviário, pela forma como aconteceu o empate. Na Fonte Nova, o Bahia era o favorito. Fez a virada para 2 a 1 e poderia ter matado o jogo em duas oportunidades. Não matou. Aí, nos acréscimos, Erick Pulga, o nome do jogo pela atuação e pelos dois gols que marcou, empatou (2 x 2). Um empate com gosto de vitória para o Ferrão e gosto de derrota para o Bahia. Já aqui no PV, o Ceará revelou avanços na sua produção. Foi a melhor apresentação do time na atual temporada. Vitória tranquila sobre o Sampaio Corrêa (2 x 0). E poderia ter sido até com um placar maior. Em Natal, o ABC surpreendeu o Fortaleza. Venceu por 2 a 0. O time potiguar mereceu a vitória. Em nenhum momento o Fortaleza se revelou superior ao anfitrião. Pelo contrário, as melhores chances foram mesmo do ABC. Agora todas as atenções se voltam para o Campeonato Cearense porque amanhã, (7), às 21:35, no PV, acontece o clássico maior, Ceará x Fortaleza. Velhas frases estão de volta: clássico nivela. Mas isso é verdade mesmo. Tem a outra que diz: clássico é clássico. Neste 2023, será o primeiro confronto entre os dois maiores times do Estado. A conferir.

Observação

Dois jogadores do Ceará estão justificando suas contratações: Jean Carlos e Janderson. Já comprovaram em campo a qualidade do futebol que praticam. Janderson tem velocidade, competência e trabalha bem pelos dois lados do campo. Jean Carlos faz muito bem a ligação, com perfeita leitura do jogo.

Cuidado

Louvável o empate do Ferroviário. Inclusive abri a coluna registrando o feito notável em plena Fonte Nova em Salvador. Mas cabe uma observação importante. Após sofrer a virada, o Ferrão cometeu dois erros graves na saída de bola. Proporcionou dois contra-ataques que deram ao Bahia a chance de matar o jogo. Isso não pode acontecer. Ainda bem que o Bahia desperdiçou e Erick empatou.

Ritmo

Será muito difícil uma equipe de futebol manter o mesmo ritmo intenso em três jogos seguidos. No segundo, ainda dá. No terceiro, mesmo com a rotatividade do elenco, cai um pouco. Time de futebol não é máquina. É composto por seres humanos, submetidos a mil exigências físicas. O Fortaleza sentiu em Natal.

Experiência conta

Vejam o que é a experiência. Quando, já nos acréscimos, o Ferroviário empatou (2 x 2), Ciel viu que não deveria mais ter jogo. O veterano Ciel caiu, sentindo cãibras. Se estava sentindo de verdade, não sei. Mas consegui parar o jogo por instantes. Segurou o Bahia. Na Copa do Mundo o Brasil não soube fazer isso diante da Croácia. Tomou um gol. Perdeu a vaga nos pênaltis.

