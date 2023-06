Lições de futebol que vêm da África

A Seleção Brasileira, única pentacampeã do mundo, entrará em campo, hoje, às 16 horas, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, para enfrentar a seleção da Guiné. O técnico interino, Ramon Menezes, vai cumprindo a sua missão, enquanto o alto comando da CBF cuida de definir quem será o treinador titular. No amistoso passado, em março deste ano, a Canarinho perdeu para o Marrocos (2 x 1). Foi o primeiro jogo após o fracasso na Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Serão mais duas seleções africanas agora no caminho: hoje, a de Guiné, e, na terça-feira, (20), a do Senegal.

O continente africano tem alcançado significativa evolução no futebol. Além da Seleção do Marrocos, quarta colocada no Mundial do Qatar, outras seleções africanas também andaram aprontando na Copa. Na fase de grupos, a Tunísia ganhou (1 x 0) da França, campeã do Mundo, e Camarões ganhou (1 x 0) do Brasil, único penta. Marrocos foi primeiro do Grupo F, na frente das favoritas Croácia e Bélgica. Depois, Marrocos eliminou Espanha e Portugal. Marrocos caiu na semifinal para a França. Foram avisos da evolução africana. A Guiné não tem tradição no futebol. Mas, de qualquer maneira, a zebra é nativa da África.