Irritação de Ceni com a Copa do Nordeste faz sentido

O calendário seguido no futebol brasileiro é uma bagunça. É um desrespeito aos atletas e aos treinadores. É uma mistura tão grande que, não raro, ninguém sabe por qual competição é esta ou aquela partida. Uma gororoba geral. O atraso na Copa do Nordeste é o maior exemplo do caos.

O Grupa A, no qual estavam Vitória (1º), Sport (2º), Ferroviário (3º) e Fortaleza (4º), teve a sua primeira etapa concluída no dia 26 de março. Pronto. Parou aí. O Grupo B somente terminou a primeira etapa no sábado passado, dia 07 de junho. Dá para entender?

A irritação do Rogério Ceni, com tamanho, atraso, faz sentido. Aliás, um prejuízo não apenas para o Bahia, que terá carga acumulada com as outras competições. Os que trabalham em várias frentes terão os mesmos atropelos. O desgaste físico dos atletas é terrível.

Na opinião de Rogério Ceni, a Copa do Nordeste deveria ser concluída no mesmo período dos campeonatos estaduais. No momento, ainda não se sabe sequer quando a Copa do Nordeste terá a fase final. Um absurdo.

Redução

Agora estou entendo a razão pela qual o novo presidente da CBF, Samir Xaud, no primeiro pronunciamento após ter sido eleito, falou em reduzir as datas dos campeonatos estaduais. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Vamos aguardar os próximos passos.

Datas

Ora, a Copa Mundial de Clubes começa no próximo sábado, dia 14 de junho. E termina no dia 13 de julho. Então, eu pergunto: por qual motivo paralisar o futebol aqui no Brasil? Não tem nada a ver. Motivo alegado: a participação do Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense.

Adequações

A meu juízo, jamais a Série A nacional deveria ser paralisada. Seguiria normal, com as devidas adequações. Uma paralisação assim, de um mês, quebra o ritmo de quem estava entrando agora na sintonia fina. Daqui a um mês, será um recomeçar do zero. Muitos times sentirão a diferença no retorno.

Silêncio

A respeito da redução de datas dos campeonatos estaduais, não ouvi falar nada mais. O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a declaração, quando eleito, e não mais se reportou ao assunto. Os presidentes das federações, se chegaram a comentar, fizeram-no de uma forma muito discreta.

Esperar

Vida que segue. É esperar o que vem. Diante de tudo o que aí está, não posso ter um olhar positivo. Os donos do futebol vão acabar matando a galinha dos ovos de ouro. Não faz sentido uma competição com 92 clubes. A Copa do Mundo de 2030 já poderá ter 64 seleções. Que absurdo!