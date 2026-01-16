Ídolos entre tapas e beijos

O relacionamento dos jogadores com o clube e com a torcida pode variar ao longo do tempo. De herói a vilão ou de vilão a herói. E há os que conseguem, no mesmo jogo, quase ao mesmo tempo, ser vilão e herói ou herói e vilão. É o mundo do futebol envolvido pelas paixões.

Há ídolos que têm uma convivência difícil, principalmente com a torcida. O caso mais presente está no relacionamento do Neymar com a torcida do Santos, time que o revelou para o mundo. Como, neste retorno, não tem correspondido, os arranhões estão sendo ampliados a cada jogo. É natural.

Aqui, o relacionamento do atacante Vina com o Ceará tem variado. O auge do sucesso dele foi na Série A nacional de 2020. Vina assinalou 13 gols e deu nove assistências. Na temporada, marcou 23 gols e 19 assistências. Destacou-se tanto que fez parte da Seleção do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Quando o Ceará foi rebaixado em 2022, houve alguns contratempos entre Vina e a torcida alvinegra. Coisa normal no futebol. O seu retorno, em 2025, gerou polêmicas. Mas ele veio em busca de seus espaços. E tem lutado por isso.

Lágrimas

Na vitória diante do Maranguape (1 x 0), o gol da vitória foi dele, Vina. Emocionado, desabafou. Chorou. Revelou mais uma vez seu sentimento pelo clube. Chamou de gigante o Vozão, no mesmo instante em que apontava para o escudo alvinegro na camisa do clube.

Restrições

Vina ainda tem sofrido restrições de parte da torcida. Isso se ampliou em razão do lance polêmico, no qual ele foi expulso aos três minutos do jogo diante do Internacional. Resultado: prejudicou o Vozão, que perdeu para o Inter. Essa derrota teve decisiva influência no rebaixamento alvinegro.

Prova

Vina, depois desse lance infeliz, tem lutado para provar sua lealdade ao clube. Segundo ele, o lance foi uma consequência da excessiva vontade de acertar, quando do jogo com o Inter. Enfim, Vina quer voltar aos áureos tempos de 2020, quando estava numa boa com a torcida. Ele pode, sim, dar boas contribuições ao Vozão.

Harmonia

Já está na hora de a torcida do Ceará dar mais um voto de confiança ao senhor Vinícius Góes de Souza. Tempo de harmonia e compreensão. Inaugurar um novo momento de bom relacionamento com o atleta, que tem bagagem, tem valor. Trazer ranços do passado para o presente só prejudica.

Tapas e beijos