Futebol entre confetes e serpentinas

O Ceará vai no embalo de mais uma goleada. Em clima de folia, faz festa pelos 6 a 0 no Atlético e 5 a 0 no Caucaia. Erick Pulga tem todo direito de comemorar a sua melhor fase, desde que chegou no Vozão. Tenho gostado das atuações de Raí Ramos. Já no Fortaleza, apesar do elenco incomparável, o time ainda não disparou goleadas em sequência. Aplicou 5 a 0 no Barbalha. Não alcançou nos jogos seguintes o futebol intensivo que o caracteriza. Mas está no rumo. Chegará no momento certo. O empate diante Ferroviário disparou um alerta. A luta pelo hexa não comporta vacilações. Misturado ao futebol, hoje começa o período de Carnaval.

Antigamente, muitos atletas mergulhavam nos bailes noturnos. Hoje, a responsabilidade profissional não permite desregramentos. Além disso, o controle pelas redes sociais inibe o atleta folião. O melhor mesmo é seguir em busca da melhor condição física. Isso, no momento certo, fará a diferença. Vem clássico-rei no sábado, dia 17, às 16:40, tendo o Castelão como cenário. Há muita expectativa. Será o Fortaleza, já de todos conhecido, diante do novo Ceará. Como tudo leva a crer, uma antevisão em miniatura da provável grande final do Campeonato Cearense de 2024.

Carnavais

Nas décadas de 1960 e 1970, o Fortaleza, na sua sede social, foi palco de grandes carnavais, comandados pelo saudoso desportista Luiz Rolim Filho. As novas gerações precisam saber da importância desse dirigente tricolor, de saudosa memória. Rolim, carinhosamente chamado de o Homem do Charuto, foi muito estimado nos meios tricolores.

Marchinha

O Hino do Fortaleza é muito bonito. Seu autor foi Jackson de Carvalho, um dentista apaixonado pelo Leão. Nos carnavais, Jackson compunha marchinhas com temas ligados ao Fortaleza. Uma marchinha que fez sucesso foi “O Charuto do Rolim”, feita para um dos carnavais no Pici. Tocou muito nos programas esportivos. Não sei se ainda há cópias da gravação.

Desfile

Nas décadas de 1970 e 1980, havia a “Charanga do Gumercindo”, que animava os jogos do Fortaleza no PV e no Castelão. Nos carnavais, Gumercindo levava a sua charanga para o desfile dos blocos na Avenida Duque de Caxias. Recebia o carinho do público. Na época, a convivência das torcidas era pacífica.

Jogos

No meio das atenções com a folia, tem futebol. Amanhã, no Estádio Rei Pelé, o Fortaleza enfrentará o CRB pela Copa do Nordeste. Mais uma oportunidade para o tricolor buscar o ritmo intenso que o marcou nas temporadas passadas. Até agora, o Leão parece jogar em câmera lenta ou, como dizia o saudoso Sérgio Pinheiro, com o freio de mão puxado. Já é tempo de retomar o ritmo de antes.

Vozão

Amanhã, no Castelão, o Ceará receberá o Altos do Piauí, jogo válido pela Copa do Nordeste. Os resultados estão deixando o técnico Vagner Mancini muito animado. Não se trata de avaliar pelos resultados ou pelos placares elevados. Avaliação pela produção. O time vem mostrando significativos avanços. É o que importa.