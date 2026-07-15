Futebol cearense: reagir agora ou nunca

Não estou acreditando no que estou vendo. Penso que é uma miragem. Pode ser um pesadelo. Há algo errado, que não estava previsto. Quando houve o rebaixamento duplo, de Ceará e Fortaleza, ficou a impressão de que seria fácil o retorno à Série A no ano seguinte. Ledo engano.

Há um festival de apreensões. O que parecia coisa certa é agora agonia. O retorno pode não acontecer. O Ceará luta contra o rebaixamento. E o Fortaleza oscila, ou seja, ora se aproxima da zona de classificação direta, ora fica pendurado nos medos de um playoff.

Já era de se esperar um arrefecimento, após a saída da elite nacional. Mas jamais na dimensão que está acontecendo agora. Há mais exposições de crises e dívidas do que a divulgação de medidas de choque para superá-las. Um semestre já passou. O returno começa no dia 26 de julho. A complicação será maior.

Avaliando o atual momento, as preocupações se ampliam a cada rodada. O afunilamento vai exigir uma produção coletiva crescente e convincente. Exatamente o que está em falta agora.

Grave

A situação do Ceará é muito difícil. Os tropeços em casa, como o mais recente diante do Athletic de São João del-Rei, são a revelação concreta da fragilidade alvinegra. Quem não faz o dever de casa dificilmente consegue ganhar fora. Se não reagir agora, estará a caminho do maior vexame de sua história.

Menos grave

O Fortaleza, apesar das oscilações, está na zona do playoff. Como tem orbitado em torno dos setores que levam à ascensão, as esperanças de subida existem. A crise financeira, exposta pelo Ceo do clube, Pedro Martins, atrapalha. Mas o time em campo tem dados sinais de que pode alcançar a classificação.

Série C

Na terceira divisão nacional há vários times bem conhecidos, até porque alguns tiveram passagem na elite do futebol brasileiro. É o caso do Guarani de Campinas que foi campeão brasileiro da Série A em 1978. Tem o Santa Cruz de Recife e o Paysandu de Belém. O próprio Fortaleza foi da Série C durante oito amargos anos.

Atualmente

Na atual Série C, o futebol cearense está representado pelo Floresta, que ocupa a 10ª colocação. Portanto, está fora na faixa de classificação para a segunda fase. Mas o Floresta segue na briga, sim. Classificam-se oito times. A diferença do Floresta para o oitavo colocado, a Ferroviária, é de apenas dois pontos.

Série D

Ferroviário e Iguatu estão bem na Série D. Ambos têm chances de subir para a Série C de 2027. Estão nas oitavas de final, fase mata-mata. O Ferroviário enfrentará o Goiatuba, de Goiás. O Iguatu enfrentará o Nacional de Manaus. Os cearenses fazem o primeiro jogo fora. Decidirão em casa as vagas nas quartas de final.