Fortaleza inicia jornada légua tirana

Que bom rever o Estádio Beira-Rio, agora sem as águas do tormento. A linda Porto Alegre, alegre. A esperança. A reconstrução da vida. O futebol voltando cheio de graça, luta e diversão. O Fortaleza, vice-líder. Moral elevado. O Internacional redivivo. Rejuvenesceu. Unção.

As enchentes remeteram para hoje a 19ª rodada, que deveria ter acontecido no dia 25 de julho. Os tempos mudaram. O Fortaleza cresceu na competição. O Internacional veio gradualmente superando as agonias que ficaram. E hoje já entra em campo de olho na pré-Libertadores.

Nas duas rodadas passadas, o Inter ganhou do Cruzeiro no Beira-Rio (1 x 0) e ganhou no Juventude no Alfredo Jaconi (1 x 3), em Caxias. O Colorado tem camisa, tem história, tem torcida, tem título mundial, tem objetivos elevados. Mesmo assim, entendo que o Fortaleza pode trazer um resultado positivo.

Fundamental será o Fortaleza administrar energias. A partir de hoje, a maratona tricolor exigirá do elenco um esforço sobre-humano.

Légua Tirana

A música Légua Tirana, de Luiz Gonzaga e do cearense Humberto Teixeira, fez grande sucesso em 1949. Fala da longa jornada do sertanejo em busca do amor, submetido a todo tipo de sacrifício, ante as adversidades surgidas no extenso caminho. Faço uma ligação com a longa caminhada e sacrifício agora impostos ao Leão.

Importância

O atacante Marinho está de volta. Apesar de antes mesmo da contusão ter oscilado muito, Marinho é importante como opção à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Fortaleza precisará de muitas alternativas, pois enfrentará situações bem diferentes em jogos pela Série A e pela Copa Sul-Americana.

Estatuto

Aproveitando o mote, légua tirana também parece ser a caminhada dos dirigentes alvinegros até alcançarem um consenso sobre as mudanças que permitirão o voto do sócio torcedor nas eleições do clube. É uma caminhada que já vem sendo trilhada há muito tempo, mas que sempre esbarra na reprovação da proposta.

Outro campo

Pelo visto, levando-se em conta as duas mais recentes votações, dificilmente será aprovada qualquer proposta de renovação nos estatutos alvinegros, máxime porque predomina entre os conselheiros um pensamento mais conservador. Se não for trabalhada uma flexibilização, será perda de tempo a apresentação de novas propostas de mudança.

Em campo

Fora das divergências sobre mudanças no estatuto, segue o Ceará na sua luta em campo para retornar à Série A em 2025. As possibilidades são boas. Se o Vozão voltar à elite, certamente haverá um ambiente mais favorável ao debate sobre mudanças. No momento, restou provado que a parede é resistente.