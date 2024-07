Fortaleza é o dono da casa

Mais uma vez, vitória tricolor no Castelão. A quinta consecutiva em casa. Fez fila: Fortaleza 1 x 0 Athletico, Fortaleza 1 x 0 Grêmio, Fortaleza 3 x 0 Palmeiras, Fortaleza 2 x 1 Juventude, Fortaleza 1 x 0 Fluminense. Conquistou 15 pontos seguidos no Castelão. Agora é buscar a mesma eficiência fora de casa, onde não tem jogado bem.

Ontem, na fase inicial, o Fortaleza foi um pouco melhor. Teve ótima chance com Lucero, que desperdiçou. Mas, a rigor, a partida se desenvolveu sem brilho, bem distante das grandes atuações do Leão. O Fluminense, de certo modo, não incomodou. Ganso e Keno muito aquém do esperado.

Na fase final, logo aos dez minutos, Lucero fez valer a diferença do artilheiro. No meio de vários defensores do Fluminense, ele conseguiu concluir com perfeição. Uma cabeçada certeira. É incrível. No único espaço livre, Lucero encaminhou a bola, tirando-a do alcance do goleiro Fábio.

Quando se imaginava que o Leão ampliaria o placar, Vojvoda optou por segurar o placar. Passou por alguns apertos, mas segurou os três pontos que lhe convinha. Tudo bem. Ganhou. Vida boa. É o sétimo. Mas precisa pensar muito sério no jogo de quinta, no Maracanã, diante do Flamengo.

Retrovisor

Na Série B nacional, é interessante olhar o retrovisor para ver o número de jogos das equipes. O CRB, por exemplo, tem apenas 11 jogos. Três a menos. Portanto, nove pontos a disputar. O CRB está na zona de rebaixamento, com 13 pontos. Tem condições de empreender uma reação. Na terça-feira, dia 9, enfrenta o Mirassol.

Menos um

O Avaí e o Novorizontino, que jogam amanhã, dia 8, no Estádio Ressacada, estão com 13 jogos. Portanto, um jogo a menos. Se o Novorizontino empatar ou ganhar a partida, ultrapassará o Ceará. Melhor mesmo para o Vozão seria uma vitória do Avaí. Assim impedirá que o Ceará perca uma posição.

Próximo

Sexta-feira próxima, dia 12, o Ceará irá a Belém, no Pará. Enfrentará o Paysandu no Estádio Curuzu. Narrei muitos jogos direto da Curuzu. Lá tudo é muito complicado. A torcida fica muito perto do campo de jogo. A pressão é forte e, não raro, faz a diferença. Ganhar na Curuzu (Paysandu) ou no Baenão (Remo) é muito difícil.

Despedida

Na Copa América, a Seleção Brasileira, nos pênaltis, foi despachada pelo Uruguai. Está fora. Estou pensando na situação do técnico Dorival Júnior. Antes mesmo de a Canarinho ser eliminada, já eram pesadas as críticas dos “medalhões” ao treinador. A pressão para derrubá-lo será muito forte.

Erro

A avaliação a respeito dos técnicos da Seleção Brasileira está equivocada. As limitações não são dos treinadores. As limitações são dos elencos. Não faz muito, caiu o Fernando Diniz. Agora, Dorival Júnior está sob o tiroteio dos “sábios” do futebol. Já, já, vão especular de novo sobre Ancelotti. Piada.