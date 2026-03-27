Fortaleza e Ceará são uma incógnita

Um começo assustador. Na abertura da Série B nacional, o Fortaleza foi goleado (4 x 0) pelo Botafogo em Ribeirão Preto e o Ceará, no Castelão, ficou no empate (1 x 1) com o São Bernardo. Já pela Copa do Nordeste, no PV, o Fortaleza derrotou (1 x 0) o Ferroviário. E, no Castelão, o Ceará empatou (1 x 1) com o ABC.

Resultados ruins. Apesar disso, os treinadores Thiago Carpini e Mozart, nas entrevistas após os jogos, mostraram-se confiantes. Tomara que ambos estejam certos. Afinal, eles têm melhores condições para avaliar todo o elenco. Sabem as circunstâncias individuais e coletivas. Logo...

Pode ser que eu esteja equivocado nas observações que faço. Estou querendo ver no Fortaleza e no Ceará, de hoje, o que eu mesmo vi, quando os dois faziam parte da Série A nacional. Creio que ainda não saí da primeira divisão. Teimo em não ser rebaixado. Daí as minhas exigências.

A Série A saiu dos nossos representantes, mas eu não saí da Série A. Por isso, certamente, a dificuldade de avaliação que estou tendo. Não aceito o que vejo no momento.

Adaptação

Tenho que esquecer a Série A, quando da análise sobre a produção de alvinegros e tricolores de aço. Não posso esquecer que os dois agora são da Série B. O problema é que o Ceará enfrentou duas vezes o São Bernardo, da Série B, e não conseguiu ganhar uma sequer. Enfrentou o ABC, da Série D, e, igualmente, não ganhou.

Melhores

Estou sendo exigente demais? Creio que não. Mesmo com as dificuldades da transição, já era de se esperar um Ceará e um Fortaleza apresentando padrões mais altos. Houve todo o Campeonato Cearense, que serviu de pré-temporada. O mês de março já vai terminando. Repito: a qualidade do produto preocupa.

Próximos

A segunda rodada da Copa do Nordeste acontece amanhã. No Castelão, o Fortaleza recebe o Imperatriz, do Maranhão. O Ceará enfrentará o Retrô, na Arena Pernambuco. O Imperatriz está na Série D nacional. O Retrô também está na Série D. Se não houver vitórias dos times cearenses, o incômodo será muito grande.

Argumentação

No caso de novos tropeços diante de times da Série D nacional, ficará a pergunta no ar: como Ceará e Fortaleza querem subir para a Série A, se não estão conseguindo ganhar sequer de times da Série D? A argumentação faz sentido. A resposta cearense em campo terá de acontecer já.

Sequência