Fim de turno na Série B

Quando começou a competição, no dia 21 de março, havia a convicção de que Fortaleza e Ceará não teriam dificuldades para se impor diante dos adversários da segunda divisão. Talvez o erro de avaliação tenha acontecido pela soberba de quem vinha da Série A e se achava superior.

O retorno à Série A seria apenas uma questão de tempo. Fortaleza e Ceará seriam os favoritos às duas vagas que os levariam direto de volta à elite. Quando, porém, a bola rolou, a realidade foi completamente diferente. E, assim, o certame vai chegando à metade das disputas sem os dois no topo da classificação.

O Fortaleza, pelo menos, está na faixa do playoff. O Ceará, pelo contrário, está na 17ª posição (zona de rebaixamento). Portanto, nada a ver com as projeções feitas no início do ano. Pelo menos até agora, o Ceará luta para não cair. E, pela atual produção, se permanecer na Série B, já será de bom tamanho.

Há times que reagem no returno. Saem da zona maldita para a zona de classificação. Acontece. Mas são exceções. O mais comum é o desespero tomar conta dos que não acumularam gordura para queimar.

Semelhança

Hoje, às 21:35, em Goiânia, o Fortaleza enfrenta o Vila Nova. As campanhas de ambos são quase iguais: 31 pontos, 18 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Têm o mesmo saldo de gols: 4. A diferença está no número de gols marcados (o Vila marcou 25 e o Leão marcou 21) e no número de gols sofridos (o Leão sofreu 17 gols e o Vila sofreu 21).

Equilíbrio

A Série B é conhecida pelo equilíbrio entre os competidores. Pouca diferença há quando o lanterna e o líder se enfrentam. É um futebol de mais disputa física. Por isso mesmo, evidencia-se mais a garra do que a qualidade técnica do produto. É um certame diferente.

Ídolo

Quem é o ídolo do futebol cearense no momento? Que eu saiba, ninguém. Por mais incrível que pareça, o último ídolo que por aqui passou não foi um jogador: foi o técnico Juan Pablo Vojvoda. Depois que ele deixou o Leão, fim de papo. A carência é grande. Futebol sem ídolo é pobre, vazio.

Série C

A competição está na 14ª rodada. São 19 rodadas na primeira fase. Oito clubes se classificam para a segunda fase da competição. O Floresta, representante cearense, está na 10ª colocação, com 20 pontos. Dois pontos a menos que o 8º colocado, a Ferroviária, que tem 22. O Floresta está na briga.

Série D

O Iguatu se deu bem. O Ferroviário se complicou. A definição das oitavas de final será no próximo fim de semana. Sábado, às 16:00, em casa, no Morenão, o Iguatu joga por vitória simples diante do Nacional-AM. Domingo, às 17 horas, no PV, o Ferrão terá de tirar a diferença de três gols que sofreu (3 x 0) no jogo de ida em Goiatuba. Feia a coisa.