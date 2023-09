Ferroviário num só coração

Agora, a grande final da Série D. O Ferroviário tem tudo para ganhar o bicampeonato. Após o jogo em Araraquara, restou provado que o Ferrão é melhor. Mas todo cuidado é pouco. Lembro da lição que ficou daquele jogo decisivo diante do Maranhão no PV. O Ferroviário também era melhor. Mas, para desespero geral, sofreu um gol aos 46 minutos do segundo tempo. Assim, estaria eliminado. Conseguiu, porém, o milagre do empate aos 50 minutos. Ganhou nos pênaltis. Então, melhor será o Ferrão evitar as agonias que vem passando. E, claro, tentar estabelecer uma vitória tranquila. Observo que o ambiente interno no Ferroviário é muito bom. O sentimento de grupo é notório. Somente uma equipe com espírito assim não desiste, mesmo que as condições sejam totalmente desfavoráveis. Não perde o foco. Não desiste. Não desanima. Acredita. Vai. Não há soberba: há convicção. Quando o time descobre a força de sua consciência, dificilmente é superado. Nada o abala, nem mesmo a possibilidade iminente de uma derrota. Por isso mesmo a sua invencibilidade. Tanto tempo sem derrota não acontece por acaso. Pelo contrário, é produto de um trabalho altamente profissional.

Simpatia

O Tubarão da Barra é uma equipe muito querida. Consegue naturalmente ganhar o apoio dos torcedores de outras equipes. Amanhã, no PV, não estará apenas a força mental do torcedor do Ferrão. Certamente, lá estará também a força mental dos demais torcedores cearenses. Duvido que alguém consiga, amanhã, ser contra o Ferroviário.

Destaque

É impossível comentar sobre o Ferroviário sem abrir um capítulo especial ao atacante Ciel. Seu nome completo é Jociel Ferreira da Silva. É natural de Caruaru, Pernambuco. Nasceu no dia 31 de março de 1982. Está com 41 anos de idade. É um veterano, mas joga com a desenvoltura de um jovem iniciante. Deve fazer a diferença na grande final.

Lotação

Estou imaginando como ficará o Estádio Presidente Vargas amanhã, sábado, às 16 horas. Gente de todas as idades. Torcedores corais e torcedores dos demais clubes cearenses. O PV tem a vantagem de levar o torcedor para bem perto do campo de jogo. Vale como “panela de pressão”. Em situações assim a torcida faz a diferença.

Técnico

Tem sido louvável o trabalho do técnico Paulinho Kobayashi à frente do Ferroviário. De uma forma discreta, ele é do tipo que não gosta de espalhafato à beira do gramado. Mantém-se sereno durante quase todo o jogo. De sua liderança dependerá muito o elenco coral na decisão de amanhã. É visível a perfeita interação entre o treinador e o grupo. Isso é muito bom.

Coração