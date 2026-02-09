Ferroviário e Floresta querem quebrar um tabu de 30 anos

No futebol cearense há dois tabus. Um deles não mais poderá ser quebrado este ano, ou seja, o de nunca um time do interior ter conquistado em campo um título estadual. O que o Icasa tem foi fruto de medida administrativa da FCF, que proclamou quatro campeões em 1992: Icasa, Tiradentes, Fortaleza e Ceará.

O outro tabu poderá ser quebrado ainda este ano, caso o campeão cearense seja o Floresta ou o Ferroviário. Este tabu já dura 30 anos. O último campeão cearense, que não Fortaleza ou Ceará, foi o próprio Ferroviário, quando conquistou o bicampeonato em 1995 e 1996.

Mais uma vez, Ceará e Fortaleza, por suas campanhas, surgem novamente como favoritos à conquista do título. Mas, como costumo alertar, favoritismo não significa vitória certa. É apenas um indicativo. No futebol há sempre as possibilidades de naturais surpresas.

Na fase classificatória, no PV, Fortaleza e Ferroviário empataram, sem gols. Detalhe: o Fortaleza teve um jogador a mais desde os minutos finais do primeiro tempo, quando Bruno Miranda do Ferroviário foi expulso. Foi muito boa resiliência coral.

Sub-20

Na estreia do Campeonato Cearense, no Domingão, em Horizonte, o Ceará usou o time sub-20 para enfrentar o Floresta. Assim mesmo, venceu o jogo pelo placar de 1 a 0, gol de Enzo Ludovico. Agora, com o Ceará usando a formação titular, as circunstâncias são mais favoráveis ao alvinegro. Mas o Floresta está vivo.

Desilusão

A última esperança de um time do interior ganhar o título estadual em campo foi desfeita com a derrota do Iguatu para o Ferroviário. Iguatu fez uma boa campanha e até deu sinais de que poderia chegar à fase semifinal, mas o Ferroviário soube se impor no momento da definição. Ganhou bem por 2 a 0.

Carnaval

A fase semifinal do Campeonato Cearense foi programada exatamente para o sábado gordo e domingo de Carnaval. Então, vamos lá, com folia ou sem folia, com chuva ou sem chuva. E vai ser no PV, como nos velhos tempos. Sábado, às 16:30, Ferroviário x Fortaleza; domingo, às 16:30, Floresta x Ceará.

30 anos

De 1996 para cá, somente Fortaleza e Ceará foram campeões cearenses. Ceará (1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011,2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2014 e 2025). Ceará ganhou 14 títulos. Fortaleza (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Fortaleza ganhou 16 títulos.

Não vingou

Decididamente, o processo de interiorização do futebol cearense fracassou. Na semifinal estão apenas times da capital: Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Floresta. É lamentável ver Juazeiro do Norte e Sobral fora da primeira divisão cearense, máxime pela história de Icasa, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral.