Exibição de gala no futebol é exceção

Ainda repercute a belíssima apresentação que o Fortaleza fez na Arena Pernambuco, quando goleou o Sport (1 x 4). Uma exibição como aquela faz parte do rol das exceções. A rigor, nesta minha vida profissional de quase 59 anos de batente, poucos times foram capazes de repetir exibição por cima de exibição. Lembro o Flamengo de Júnior, Andrade, Zico, Adílio e Tita. Esse desfilava seguidas vezes. Vi o Cruzeiro de Piazza, Tostão, Zé Carlos e Dirceu Lopes. Vi o Santos de Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Foram times imortais que ficavam muito acima da média. No plano regional, vi o Náutico-PE de Salomão, Nado, Bita, Nino e Lala.

O Fortaleza, na exibição que fez em Recife, lembrou os esquadrões gloriosos em dia de grande inspiração. Mas é claro que a realidade do Leão é diferente. Ninguém vai esperar sempre uma apresentação de gala como a registrada em Recife. Outras belas apresentações poderão acontecer, claro. Mas, algo semelhante ao primeiro tempo diante do Sport, creio que será difícil. Ah se o futebol fosse feito apenas de espetáculos assim! Seria bom demais. Mas a realidade é outra. São comuns as oscilações.