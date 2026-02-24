Estreia tricolor na Copa dos milhões

Hoje, no Castelão, começa para os cearenses a segunda mais importante competição do país: a Copa do Brasil. O Fortaleza recebe no Castelão o Maguary, da cidade de Bonito, em Pernambuco. O Maguary já eliminou o Laguna, do Rio Grande do Norte, faturando R$ 1,2 milhão.

O Fortaleza é o favorito. Além de jogar em casa, o elenco tricolor é muito superior ao do visitante. Se prevalecer a qualidade técnica, não há dúvida de que bem maiores são as possibilidades do Leão. O Maguary, no Campeonato Pernambucano, foi eliminado pelo Retrô na segunda fase da competição. É um time médio.

Diante dos grandes times de Pernambuco, o Maguary perdeu para o Náutico (2 x 0), empatou com o Santa Cruz (1 x 1) e empatou com o Sport (1 x 1). Isso serve de advertência ao Fortaleza, máxime porque se trata de um jogo eliminatório, sem direito a uma segunda partida. Se houver empate, a decisão será por pênaltis.

Em situações assim, é comum o visitante jogar fechado e, não raro, trabalhando por uma bola (a do gol). Geralmente, vencer retrancas é tarefa das equipes mais fortes e que jogam em casa. Creio que hoje não será diferente.

Modelo

Nesta segunda fase, não há o mata-mata, ou seja, um jogo em cada cidade. A definição acontece em uma única partida. Isso abre boa possibilidade de classificação aos times de menor qualidade técnica. Basta estar no dia em que a sorte resolve ficar de um lado só.

Sorte

Há quem diga que. no futebol. não existe questão de sorte, mas de competência. Discordo. No modelo da Copa do Brasil, a sorte pode decidir, sim. O dia em que o goleiro pega tudo, a bola bate na trave, o atacante perde pênalti... Já vi isso muitas vezes nestes meus 60 anos de profissão.

Pontos

Quando há o mata-mata, existe uma segunda chance, ou seja, tirar a diferença no jogo de volta. No modelo “pontos corridos” também há chance de recuperação dos pontos perdidos. No modelo de um jogo só não há uma segunda oportunidade. Então, o Fortaleza terá de se impor de imediato, não permitindo ao visitante gostar do jogo.

Memória afetiva

O nome Maguary remete a uma equipe cearense que fez sucesso nas décadas de 1920, 1930 e 1940. A diferença está na grafia: o daqui Maguari. Rivalizava-se com o Fortaleza e com o Ceará. O Maguari foi campeão cearense em 1929, 1936, 1943 e 1944. Foi vice-campeão em 1928, 1930, 1932, 1935, 1937, 1938 e 1945.

Extinção