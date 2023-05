Está na hora de o Leão voltar a vencer

Tenho dito, repetidas vezes, que, com raríssimas exceções, nenhum time brasileiro consegue manter o mesmo ritmo intenso em três jogos consecutivos. Por melhor que seja a preparação física, não há ser humano que suporte tamanha exigência. Mais um empate do Fortaleza. Agora com o Grêni, 0 x 0, em Porto Alegre. O jogo apresentou alternância de domínio. Também houve alternância de oportunidades. João Ricardo fez três defesas que exigiram dele extrema precisão e reflexo. Gabriel Grando também fez bela defesa que dele exigiu reflexo e precisão, numa conclusão de Pikachu.

Fiquei com a impressão de que Fortaleza queria mais, mas os desgastes em três clássicos seguidos não deixaram. Ainda assim o time cresceu e assumiu o controle quando entraram Pikachu, Pochettino e, já no fim, Zanocelo. Naqueles minutos finais, o Leão conseguiu criar embaraços para a defesa do Grêmio. Nesta parte, destaque-se a atuação de Romarinho com belas incursões pela esquerda. O Leão teve chances, mas os erros de finalização aconteceram, embora as bolas tenham passado bem perto do gol. Numa avaliação geral, o placar terminou sendo junto. É o terceiro empate seguido do Leão. Já está na hora de voltar a vencer.

Alívio de tensões

A vitória é o melhor remédio para acalmar os times em pânico. Funciona como um calmante. Devolve a serenidade. Foi assim com o Ceará na vitória sobre o Tombense. O time ainda não jogou bem, mas só em vencer o jogo já mudou o ambiente interno do clube. A cobrança da torcida diminuiu. O alívio de tensões ajuda na recuperação.

Tranquilidade

Após a vitória, há um clima favorável formado para o próximo jogo. A serenidade faz com que os atletas errem menos. Geralmente os erros de passe são reduzidos. Uma coisa é trabalhar sob tensão. Outra coisa é ter o direito de cometer equívocos naturais. O Ceará vinha jogando sob terrível cobrança. Isso também atrapalha.

Passe

Observem o notável passe dado por Richardson para Erick marcar o primeiro gol do Ceará na vitória sobre o Tombense. Richardson recebe a bola na linha intermediária do Ceará. Ergue a cabeça e vê a penetração de Erick. O lançamento foi perfeito. Tempo exato entre a saída da bola e a chegada ao seu local de destino. Bem que Richardson poderia explorar mais ligações diretas assim.

Próximo

O Ceará precisa encaixar uma sequência de vitórias para alcançar a definitiva retomada da confiança. O próximo adversário será o Criciúma, que tem feito boa campanha. O jogo será em Santa Catarina. O técnico Barroca terá quatro dias para fazer alguns ajustes e correções. Pelo menos terá um espaço sem jogo no meio da semana. Tem de aproveitar.

Número de jogos

É importante verificar o número de jogos das equipes. O Sport de Recife, por exemplo, tem dois jogos a menos que os concorrentes. Nas duas primeiras rodadas, o Sport não atuou. Falta jogar, portanto, com o CRB em Maceió e com o Vila Nova na Ilha do Retiro. Isso pode mudar a posição nas primeiras colocações.