Do PV para a grande final

Hoje, a primeira vaga na decisão do Campeonato Cearense de 2026 será definida. Se der Ferrão na cabeça, será o reencontro deste com uma disputa final, após uma longa ausência de nove anos. Se der Fortaleza, o que é mais provável, será apenas mais uma presença do Leão, fato muito comum nos últimos anos.

Amanhã, será a decisão da última vaga. Se der Ceará, como todas as evidências apontam, será também uma coisa comum, haja vista a constante presença do Vozão nas finais nos últimos anos. O futebol cearense anda muito carente de novidade. O mesmismo está sempre presente.

Nos outros estados, times do interior conseguem títulos estaduais e motivam a competição. Aqui, há uma concentração na Capital. Isso não é bom. Em Pernambuco, o Salgueiro foi campeão em 2020. No Piauí, em 2024, o Parnahyba foi o campeão. Na Bahia, em 2022, o Atlético de Alagoinha foi o campeão...

Seja como for, é assim que a banda toca pelos lados de cá. Mais uma vez favoritos Fortaleza e Ceará. Melhor é ouvir a música do Chico: “Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor”.

Natural

Nenhuma surpresa na saída de jogadores do Fortaleza e do Ceará. Isso já era esperado desde o instante em que os dois foram rebaixados para a segunda divisão. Os clubes caem, mas os atletas bons, de alta performance, não perdem o mercado. Logo se colocam em outros times da Série A.

Tem mais

Não se surpreendam se também novas investidas acontecerem. O mercado internacional monitora. Os clubes estrangeiros têm alto poder aquisitivo pela diferença cambial. O euro e dólar têm poder de compra cinco vezes maior. O jovem que se destacar logo será visto pelos empresários. O assédio já começa aí.



Trenzinho

Lá vem a Copa do Brasil, uma máquina que puxa 126 clubes. Um trenzinho da alegria que distribui muito dinheiro e muitas ilusões. Assume a aura de campeonato mais democrático do país, mas não deixa de privilegiar os fortes. Se duvidarem, vem com duzentos clubes no próximo ano, trezentos no seguinte...

Quatro

Dos 126 clubes da Copa do Brasil, quatro são de nosso estado: Tirol, Maracanã, Fortaleza e Ceará. O time cearense que mais brilhou na competição foi o Ceará, vice-campeão da Copa do Brasil de 1994. Na época, uma competição enxuta. Depois, de uns tempos para cá, vem inchando.

Situações

O Tirol, que eliminou o América de Propriá, enfrentará o América-MG em Belo Horizonte. O Fortaleza estreia diante do Maguary, de Pernambuco; o Ceará estreia diante do Primavera, de São Paulo; o Maracanã enfrentará a Portuguesa, no Rio de Janeiro. Neste trenzinho da alegria, muita gente desce logo na primeira estação.