Dimas e Ceará, uma fusão de imagens

Bateu saudade. E que saudade! Dimas Filgueiras partiu. O Ceará perdeu o seu soldado. Eu perdi o amigo. Foram muitos anos de uma convivência extremamente agradável. De futebol, Dimas sabia muito. Aprendi demais com ele. Acompanhei toda a trajetória dele, desde que aqui chegou do Rio de Janeiro. Trazia do Botafogo lições de um tempo de Mané Garrincha, Nilton Santos e Didi. E, nesta fonte de campeões mundiais, bebeu os ensinamentos que também o fariam campeão dentro e fora de campo. Dimas fez do Ceará o ninho de seus ideais e de suas realizações. E assim, como jogador, técnico e supervisor, marcou a história alvinegra com incontáveis títulos. O Ceará passou a ser a sua causa, a sua história, a sua vida. O seu oxigênio, a sua luta, a sua devoção. Tudo pelo Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite. Ali estava o Dimas Filgueiras com a sua presença e solução. Não conheço, na história do futebol cearense, um outro profissional que tenha dado tanto de sua inteligência e energia a um clube como Dimas ofertou ao Ceará. Por isso a fusão de imagens. Não há como separá-los. Fazem parte do mesmo berço, do mesmo cenário, das mesmas conquistas e também dos mesmos equívocos. Dimas e Ceará, uma só imagem.

A Copa dele

Em 1994, tive a oportunidade de acompanhar o Ceará em todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil, exceto um deles, quando tive de cobrir a Copa do Mundo nos Estados Unidos. A meu juízo, Dimas estava vivendo ali um de seus melhores momentos como técnico de Futebol. Aquela Copa do Brasil, por mérito, tinha que ter sido dele. Foi o melhor treinador da competição.

Inesquecível

Na Copa do Brasil de 1994, inesquecível foi a classificação que ele conseguiu no comando do Ceará dentro do Estádio Palestra Itália, diante do Palmeiras, em São Paulo. Não foi contra um Palmeiras qualquer. Foi diante de um Palmeiras que tinha como técnico Vanderlei Luxemburgo, na época considerado o melhor treinador do Brasil, e um elenco de Seleção Brasileira.

Classificação

A preleção dada por Dimas Filgueiras, ainda no hotel, antes do jogo com o Palmeiras, foi perfeita. Ele disse tudo o que poderia acontecer. E disse como o Ceará deveria se comportar, fazendo valer a vantagem que tinha de um empate com gols. Na hora que a bola rolou, tudo o que ele previu aconteceu. O seu modelo fechado saiu vitorioso. Até Luxemburgo parabenizou Dimas pelo feito.

Seleção

O Palmeiras, que Dimas despachou em São Paulo, tinha vários jogadores da Seleção Brasileira: o zagueiro Cléber, o lateral-esquerdo Roberto Carlos, o volante César Sampaio, o meia Amaral e o atacante Evair. Também lá estava Maurílio, que depois brilharia no próprio Ceará. Portanto, ainda maior o feito do Dimas, já pelo elenco palmeirense que ele teve de enfrentar.

Conclusão

Na decisão da Copa do Brasil de 1994, um árbitro incompetente prejudicou o Ceará. Assim, não permitiu que fosse de Dimas Filgueiras o título de campeão que Dimas merecia. Mas Dimas ganhou muitos títulos pelo Vozão. Viveu gloriosas jornadas em Porangabussu. Cumpriu sua missão. Sua bela história de vida servirá de exemplo para todas as gerações. Que esteja em paz no reino de Deus.