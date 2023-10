Desproporção da pena no caso Clebão

Sou a favor de medidas rigorosas no combate ao doping no esporte. Sou a favor de penas exemplares, quando provado o dolo do atleta. Mas, quando não estiver comprovado o dolo, não há como se admitir a punição. Os doutos membros dos tribunais esportivos devem ter muito cuidado ao examinarem matérias assim. Poderão estar decidindo a vida profissional do atleta, gerando grave problema social para a família do injustamente condenado. É um absurdo o jogador ficar impedido de buscar o sustento de sua família.

No caso da punição ao atleta Cleber, do Ceará, fiquei com a sensação de exagero, algo desproporcional entre o fato e a pena. Pelo que sei da vida do atacante Cleber Bomfim de Jesus, ele sempre foi muito correto em tudo. Nunca ouvi nada que desabonasse sua conduta dentro ou fora de campo. Todas as referências indicam que ele é um o homem de boa índole, de bons propósitos, incapaz de usar dolosamente substâncias proibidas pela legislação específica. Até prova em contrário, continuarei entendendo que ele foi vítima de um engano. Daí o meu espanto quando vi agora a ampliação da pena. Passar um ano e quatro meses fora das atividades profissionais é uma sentença de morte.