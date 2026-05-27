Desafio do Fortaleza: o improvável acontece

Hoje, o Fortaleza tem uma missão muito difícil: eliminar da Copa do Nordeste o Sport de Recife. Tirar a diferença que o time pernambucano abriu, quando venceu o Leão de Aço em pleno Castelão. Claro, com a vantagem de jogar em casa e pelo empate, o Sport é o favorito.

Há um detalhe que merece observação: o modelo mata-mata é enganador. As vantagens podem ser diluídas em segundos. Por exemplo: se o Fortaleza marcar um gol logo no início, já muda toda a fisionomia do jogo. Por isso mesmo, a esperança de classificação do Leão de Aço é legítima e real.

Diante do Sport, no jogo de ida, o Fortaleza desperdiçou muitas oportunidades. Pagou caro por isso. Aliás, a zaga tricolor deve estar muito atenta à movimentação de Barletta e Perotti. A dupla vem fazendo sucesso. É responsável pela marca de mais de 50 gols que o Sport marcou este ano.

Não há jogo perdido antecipadamente. Cada partida tem sua própria história. Se o Fortaleza atuar como o fez na goleada sobre o Londrina, as possibilidades de classificação tricolor serão reais. O improvável acontece.

Adversário

O Vitória, de Salvador, está com a mão na vaga na final. A goleada (6 x 2) no Barradão praticamente definiu a disputa com o ABC. São quatro gols de diferença. Por mais que o sistema mata-mata favoreça a aplicação de placares extravagantes, só mesmo algo transcendental poderia eliminar o time baiano.

Semelhantes

Ceará e Operário-PR, que se enfrentarão no próximo domingo pela Série B, têm campanhas muito parecidas. Ambos estão com 13 pontos, três vitórias quatro empates e três derrotas. A única diferença está no saldo de gols. O Ceará tem saldo zero. O Operário tem saldo negativo, ou seja, menos três gols.

Ex-Ceará

Quem está no Operário é o atacante Aylon, que teve discreta passagem pelo Ceará em duas temporadas: 2024 e 2025. Outro ex-Ceará que atualmente está no Operário é o zagueiro Klaus. Ficou no banco na partida passada. Klaus teve bons momentos no Vozão nas temporadas de 2020 e 2021.

Goleadores

Fiz uma advertência, chamando a atenção da defesa do Fortaleza com relação ao bom momento vivido pela dupla Barletta e Perotti no Sport de Recife. Detalhe: na artilharia da Série B, Perotti tem cinco gols e Barletta tem quatro gols. Mais um motivo para atenção desdobrada.

Distância

O Ceará está a três pontos da zona que levará ao playoff na Série B e está a quatro pontos na zona de rebaixamento. Portanto, uma situação nada confortável. Por isso mesmo, o jogo diante do Operário está entre os que são contados como vitória certa. Se bem que, no futebol, "vitória certa" é apenas força de expressão.