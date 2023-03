De Vicente Feola a Carlo Ancelotti

Comecei a acompanhar a Seleção Brasileira nos preparativos para a Copa do Mundo de 1958, que aconteceria na Suécia. Ouvi tudo no rádio Zenith, do meu pai, senhor Victor. Na despedida, antes do embarque para a Europa, o Brasil fez um amistoso diante da Bulgária. Venceu por 3 a 1, no dia 18 de maio de 1958, no Pacaembu. O técnico era Vicente Feola. Foi o primeiro treinador que vi no comando da Canarinho.

Feola voltou da Copa como campeão do mundo. Sereno, bonachão, sem frescuras. Só não foi bicampeão pela Seleção Brasileira porque adoeceu. Aymoré Moreira o substituiu e ganhou o bicampeonato mundial no Chile na Copa de 1962. De Feola até 2022, nas Copas do Mundo, vi apenas treinadores brasileiros no comando da Canarinho.

Zagallo foi o treinador tricampeão. Parreira, tetra. Felipão, penta. Depois disso, só decepções. Então os dirigentes da CBF passaram a entender que os treinadores brasileiros estagnaram. Estão superados, ultrapassados. Na ótica dos dirigentes, bom mesmo é o italiano Carlos Ancelotti. É o homem para salvar a Seleção Brasileira. Entre Feola e Ancelotti, há algo em comum: Feola é descendente de italiano; Ancelotti é italiano da gema.