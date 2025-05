De Vicente Feola a Ancelotti, a sina da Canarinho

Ancelotti vem como salvador do futebol. Um gênio. Um sábio. Um mago. Na ótica do afastado presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que o contratou, os treinadores brasileiros estão todos ultrapassados. Estagnaram. Ficaram para trás. Chegou a hora de conferir.

O assunto é polêmico. Nos times que Ancelotti dirigiu, ele sempre contou com estrelas máximas. Verdadeiras seleções internacionais. Agora terá as limitações que não teve por onde passou. Certamente, será um dos maiores desafios de sua vida, senão o maior.

As coisas mudam. Feola, primeiro técnico campeão do mundo pelo Brasil, ganhou o título mundial, batendo os europeus lá na Europa. Agora, 67 anos depois, o Brasil, para tentar voltar a vencer, foi buscar na Europa seu novo técnico. Capitulamos.

Não sou xenófobo. O cargo de treinador da Seleção Brasileira não é privativo de brasileiro nato. Apenas entendo que o problema não está no comando técnico. Mas vou torcer por Ancelotti. Se ele for campeão do mundo, comandando o Brasil, eu o aplaudirei com o mesmo entusiasmo com que aplaudi Vicente Feola em 1958.