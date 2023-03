De Iguatu para o Prêmio Puskás

É cedo ainda para falar sobre o gol mais bonito do mundo neste 2023. É cedo ainda para concretizar o sonho de ver Leonardo Reis entre os reis do futebol, quando da solenidade promovida pela FIFA na Suíça. Mas sonhar com coisas positivas é um dos aspectos bons da vida. De repente, dará certo. Deixará de ser utopia o sonho que ligará o modesto Estádio Morenão em Iguatu ao palco da solenidade em Zurique. O Prêmio Puskás está para a estética do futebol como o Oscar está para o fantástico mundo cinematográfico de Hollywood. No caso do Prêmio Puskás, vale uma observação: o ator tem de construir sozinho o acabamento de uma jogada genial. Só dois brasileiros ganharam o referido troféu: Neymar em 2011 e Wendell Lira em 2015. Eu vi os vídeos dos gols que levaram Neymar e Wendell à conquista. Nenhum tão genial quanto o do Leonardo Reis. Há que se levar em conta não apenas a beleza plástica do lance, mas também o grau de dificuldade enfrentado pelo atleta no momento da execução. Indiscutivelmente, foi muito mais elaborado o processo que resultou no gol de Leonardo Reis. Ele teve de levantar a bola para dar a pedalada na conclusão do lance. Fantástico.

Ídolo

Ferenc Puskás foi o maior ídolo da história do futebol húngaro. Pela Seleção da Hungria, ele foi medalha de ouro em 1952 na Olimpíada de Helsinque, na Finlândia e, dois anos depois, vice-campeão do Mundo na Copa da Suíça em 1954. Foi ídolo do Real Madrid. Jogou pela Seleção da Espanha a Copa do Chile em 1962. Participou do jogo em que o Brasil venceu por 2 a 1.

Histórico

Em 2011, no Estádio da Vila Belmiro, Neymar, no Santos, assinalou o gol que foi Prêmio Puskás. O Flamengo venceu (4 x 5), jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Série A. Em 2015, Wendell Lira, jogando pelo Goianésia, assinalou o gol que foi Prêmio Puskás. Aconteceu na vitória (1 x 2) sobre o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Goiano, no Estádio Serra Dourada.

Destino

Neymar seguiu firme na sua carreira, tornando-se um dos maiores nomes do futebol mundial. Ganhou todos os títulos possíveis pelo Barcelona, onde teve a sua fase de ouro. Transferiu-se para o PSG, onde tem sido alvo de muitas polêmicas. Não conseguiu ganhar um título mundial pela Seleção Brasileira, apesar de já ter disputado três Copas do Mundo.

Destino II

Wendel Lira encerrou a carreira de jogador de futebol pouco tempo depois de ter sido homenageado com o Prêmio Puskás em Zurique, na Suiça. Ele estava com 27 anos, quando resolveu abandonar o futebol. Wendell Lira jogou no Fortaleza em 2010. Apaixonado por futebol no videogame, criou seu próprio canal no Youtube, onde tem obtido um ótimo retorno financeiro.

Conclusão

Pode ser que um outro jogador consiga, neste 2023, ainda venha a marcar um gol mais bonito do que o de Leonardo Reis no empate com o Ceará em Iguatu. Mas acho muito difícil que isso venha a acontecer. Tenho 57 anos de profissão. Jamais vi um gol assim. Incrível. Fantástico. Se houver justiça na escolha, o Leonardo Reis pode preparar o terno para a grande festa em Zurique.