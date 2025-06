De Cristiano Ronaldo a Ciel: show dos quarentões

É notável o exemplo dos atletas que zelam pela profissão. Renunciam a tudo que possa prejudicar o seu desempenho. Evitam as badalações desnecessárias; as exposições que nada acrescentam. São os que priorizam apenas o que pode trazer benefícios e conquistas.

Cristiano Ronaldo completou 40 anos no dia cinco de fevereiro passado. Continua disputando competições de alta performance. E mais: com participação efetiva, inclusive assinalando gols decisivos como o da final da Liga das Nações, diante da Espanha.

Do outro lado do Atlântico, distante de Munique 7.529 km, um outro quarentão fazia a sua graça: Ciel, de 43 anos de idade, marcou dois gols na vitória do Ferroviário sobre o Santa Cruz, pela Série D nacional. Claro que não há como comprar as duas competições. A comparação aqui se restringe à idade.

Ao contrário de CR 7, que nunca teve vícios, Ciel superou sério problema de alcoolismo. É duplamente vencedor. Aos 43 anos, referência de vida, profissional exemplar. Dois quarentões pelos quais tenho grande admiração e respeito.

Superação

Em campo, Ciel, este senhor de 43 anos, merece toda a atenção. É sereno, goleador nato. Tem ótimo preparo físico. Atuou no futebol árabe. Joga por puro prazer. Não sabe quando vai encerrar a carreira. Desafia o tempo. Conhece os caminhos da humildade. Belo exemplo de superação em tudo.

Símbolo

Quando escrevo sobre veteranos, logo me vem à memória Stanley Matthews, notável atacante inglês, o mago do drible. Até hoje, é o único atleta, com mais de 50 anos de idade, a atuar na primeira divisão da Inglaterra. Além disso, por 52 anos manteve o recorde de jogador mais velho a atuar em uma partida de futebol.

Baile

Em 1956, no lendário Estádio de Wembley, o Brasil enfrentou a Inglaterra. Amistoso preparativo para a Copa de 1958. O notável Nilton Santos, lateral-esquerdo da Canarinho, não se conteve ao ver um senhor magrelo, de 41 anos de idade, na Seleção Inglesa. Nilton começou a rir. Mal sabia que aquele “velhote” lhe aplicaria um baile.

Humilhação

Creio que em toda a sua vida, o grande Nilton Santos jamais passou por tamanha vergonha e humilhação. Stanley Matthews aplicou dribles em sequência. Em um deles, Nilton Santos desabou no gramado. Nilton levou uma surra. A Inglaterra ganhou o jogo por 4 a 2. Quem quiser ver o baile, está no Youtube

“SIR”

Matthews foi o primeiro jogador de futebol profissional a ser condecorado com o título de Cavaleiro do Império Britânico: Sir Stanley Matthews. O título “Sir” é uma honra e tratamento protocolar dado aos que recebem tal condecoração. Stanley Matthews morreu no dia 23 de fevereiro de 2000, aos 85 anos de idade.