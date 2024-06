De Alcides Santos a Marcelo Paz

Ainda repercute a eleição de Marcelo Paz como o melhor CEO dos clubes brasileiros, segundo votação realizada pela CONAFUT (Conferência Nacional de Futebol). Também repercutiu o convite feito pelo Corinthians, que se mostrou interessado em levar Paz para comandar o clube.

Como consequência, logo surgiu a pergunta: quem foi o melhor presidente do Fortaleza em todos os tempos? Assunto parecido com a indagação feita há alguns dias sobre quem foi o melhor treinador do Fortaleza em todos os tempos, Moésio Gomes ou Vojvoda.

Uma análise assim não pode fugir do contexto, ou seja, os cenários em que cada presidente operou. As condições estruturais e financeiras de cada época. As possibilidades de intercâmbio e os tipos de disputa então existentes. De Alcides Santos, o primeiro presidente, ao tempo de Marcelo Paz como presidente (hoje ele é CEO da SAF), tudo é muito diferente.

É claro que houve bons e maus presidentes. Dentre os bons, Marcelo Paz é um deles. O melhor de todos os tempos. Mas não custa nada um exame histórico para fazer justiça ao que cada um ofereceu de si diante das circunstâncias de sua época.

Presidentes

Conheci pessoalmente vários presidentes do Fortaleza. Houve instantes em que ninguém queria assumir a presidência do clube, que estava atolado em dívidas. Em várias ocasiões, o Fortaleza correu o risco de perder sua sede. Aí surgiram os abnegados que salvaram o patrimônio tricolor.

Coronel Mozart Gomes

É preciso que se faça justiça: o Coronel Mozart Gomes, em determinadas épocas, carregou nas costas um Fortaleza quase falido. Não tinha verbas, senão uma merreca de arrecadação nos jogos do clube. Com dinheiro do próprio bolso e o de alguns mecenas, evitou que o clube corresse até mesmo o risco de extinção. O coronel Mozart Gomes foi um gigante.

Recrutas

Diz a lenda que, nas fortes crises, o Coronel Mozart Gomes convidava até recrutas do 23º BC para completar o elenco. E assim, em um jogo de cintura, superou as dificuldades, levando o clube à estabilidade. Os pesquisadores poderão contribuir, separando o que há de lenda e de verdade sobre o extraordinário trabalho do Coronel Mozart Gomes à frente do Fortaleza.

Comparação

Sei que não há como comparar o sacrifício do Coronel Mozart Gomes com as glórias conquistadas por Marcelo Paz. O Coronel também ganhou títulos. O Coronel também se doou. O Coronel viveu a fase em que o amadorismo e o profissionalismo ainda andavam juntos. Mais coração que dinheiro. Mais vontade que verbas ou cotas. Era assim.

Profissionalismo

Marcelo Paz pegou o profissionalismo puro. Revelou-se excelente. Ora sereno, ora embravecido. Ora cordato, ora inflexível. Arguto. Capaz de dar dois passos para trás, seguido de um salto gigantesco para frente. Marcelo é o melhor e maior do seu tempo. Mas não esqueçam do Coronel Mozart e de outros presidentes abnegados que salvaram o clube.