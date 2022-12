Da Copa do Mundo ao Campeonato Cearense

Não é fácil a readaptação. A mais importante competição do planeta começou no dia 20 de novembro e terminou no dia 18 de dezembro. Foram 29 dias com a nata do futebol mundial. Nas nossas casas, o desfile de gente famosa: Messi, Mbappé, Di Maria, Neymar, Cristiano Ronaldo, Van Dijk, Lewandowski, Busquets, Modric, Bono, Emiliano Martínez... O mundo da bola na bola do mundo. De repente, chegou a hora de dar adeus. E deixar para trás jogos inesquecíveis, lances magistrais, gols geniais, emoções em profusão, além da mais dramática e encantadora final de todas as Copas.

É hora de voltar à nossa realidade. De voltar ao velho Estádio Presidente Vargas, agora renovado, após ser hospital de campanha. E aguardar a reabertura do Castelão com seu gramado recuperado. O nosso feijão com arroz também tem os seus múltiplos encantos: Atlético, Barbalha, Caucaia, Ceará, Ferroviário, Fortaleza, Guarani, Iguatu, Maracanã e Pacajus. Embora não tenha a grandiosidade das notáveis competições, o Campeonato Cearense tem o charme da origem de tudo. É a sequência de um legado deixado pelos maiores nomes da nossa história como Gildo, Mozart, Moésio, Alexandre, Pacoti...

Modelo

O Campeonato Cearense terá quatro fases. Na primeira fase, haverá o confronto entre os cinco times do Grupo A (Iguatu, Barbalha, Caucaia, Ceará e Atlético) e os cinco times do Grupo B (Ferroviário, Fortaleza, Guarani-J, Maracanã e Pacajus). Ao final da primeira fase, os dois primeiros colocados de cada grupo passarão direto para as semifinais (terceira fase).

Quartas de final

Os segundos e terceiros colocados de cada grupo passarão para as quartas de final (segunda fase do certame). Serão jogos de ida e volta de acordo com a seguinte disposição: o segundo do Grupo A enfrentará o terceiro do Grupo A. E o segundo do Grupo B enfrentará o terceiro do Grupo B. Os vencedores passarão para a semifinal.

Ida e volta

As semifinais e as finais do Campeonato Cearense terão jogos de ida e volta. Aí, portanto, uma fórmula simples de disputa. Lembrando que o campeão do certame cearense de 2023, o campeão da Taça Pedro Basílio de 2023 e o campeão da Taça Fares Lopes de 2023 serão os representantes cearenses na Copa do Brasil de 2024.

Transição

É assim que sairemos do deslumbramento de uma Copa do Mundo para o mundo palpável do futebol da gente. Já no dia 05 de janeiro, haverá o início dos jogos eliminatórios da Copa do Nordeste. No PV, o Ferroviário enfrentará o Asa de Arapiraca. No Estádio do Arruda, em Recife, o Santa Cruz enfrentará o Caucaia.

Recordações

Gradualmente, ficarão para trás as lembranças da Copa do Mundo do Qatar. Quando a bola rolar por aqui, as rivalidades reacenderão o interesse pelas coisas da terrinha querida. E assim caminha a humanidade. Mas de uma coisa nós temos certeza: não há nada mais emocionante do que a grandiosidade de uma Copa do Mundo. Agora só em 2026.