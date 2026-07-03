Curiosidades das Copas do Mundo

A primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. De lá até hoje aconteceram muitos fatos curiosos. Alguns se perderam no tempo. Outros ficaram registrados em reportagens da época. A primeira pergunta é: por que a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai?

O que pesou na escolha do Uruguai foi o fato de o país ter conquistado o bicampeonato olímpico (1924 e 1928) de futebol. Por isso mesmo, o prestígio uruguaio estava em alta. Havia também a comemoração do centenário da primeira Constituição do país.

O Uruguai foi o primeiro campeão do mundo. Na final da Copa de 1930, derrotou a Argentina por 4 a 2. Vinte anos depois, em 1950, voltaria a ser campeão. Derrotou o Brasil (1 x 2) em pleno Maracanã, diante de um público oficial de 173.850 torcedores. Segundo números não oficiais, 199.854 torcedores estavam no Maracanã.

Nas Copas de 1934 e 1938, a Itália foi bicampeã do mundo. Em 1934, a sede foi a própria Itália. Em 1938, a sede foi a França. Nas quatro primeiras edições, apenas dois vencedores: Uruguai (1930 e 1950) e Itália (1934 e 1938).

Único

O técnico da Itália, Vittorio Pozzo, é até hoje o único treinador bicampeão do mundo. Um bicampeonato de forma seguida (1934 e 1938). Zagallo, como treinador, foi campeão do mundo em 1970 e vice-campeão do mundo em 1998. Mas, no caso de Zagallo, mesmo que tivesse vencido em 1998, não seria em duas vezes seguidas.

Chegou perto

O técnico da França, Didier Deschamps, foi quem mais se aproximou do feito de Vittorio Pozzo. Em 2018, Deschamps sagrou-se campeão do mundo no comando da Seleção Francesa. Em 2022, quatro anos depois, foi vice-campeão do mundo, perdendo nos pênaltis a decisão com a Argentina, que ganhou o título.

Gesto histórico

Em 1958, na Copa da Suécia, quando Bellini, capitão da Seleção Brasileira, recebeu a Taça Jules Rimet, ficou sem saber o que fazer. Então, alguns fotógrafos pediram para ele levantar a taça, para dar uma melhor visão do troféu. Bellini atendeu. O gesto se transformou em um símbolo antológico, repetido até hoje por todos os vencedores.

Desorientado

Em 1950, após o término do jogo em que o Uruguai se sagrou campeão, o presidente da FIFA, Jules Rimet, ficou no gramado, com a taça na mão, sem saber o que fazer. Não houve a solenidade prevista. Foi quando Rimet avistou Obdulio Varela, capitão do Uruguai. Então fez a entrega.



Roubo

Lamentavelmente, o mais importante troféu do futebol mundial, conquistado definitivamente pelo Brasil, foi roubado da sede da CBF no Rio de Janeiro. Os ladrões derreteram o troféu, de ouro e prata. Um dos maiores absurdos. Uma desídia imperdoável dos dirigentes da CBF.