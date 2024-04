Craque cearense silenciou La Bombonera

Ontem, dia 24 de abril, fez 21 anos que um cearense, craque muito craque, impôs a força de seu talento e derrotou o Boca Juniors em pleno estádio La Bombonera. Natural de Quixeramobim, Iarley, herói e melhor do jogo, fez o gol da vitória (0 x 1).

O jogo foi válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores de 2003. O Paysandu havia conquistado uma das vagas para representar o Brasil, pois tinha sido campeão da Copa dos Campeões, título que deu ao time paraense o direito de disputar a maior competição das Américas.

Antes do jogo, havia no Paysandu o temor de sofrer uma goleada, tal a fama do Boca, principalmente no lendário La Bombonera. Na época, o Boca já ostentava dois títulos mundiais e quatro títulos de campeão da Libertadores.

Mas, quando a bola rolou, o Paysandu mostrou que tinha condições de complicar a vida dos argentinos. O primeiro tempo terminou empatado (0 x 0). Na fase final, aos 23 minutos, o cearense Iarley, após driblar dois adversários, marcou o gol da vitória. La Bombonera emudeceu.

Fantástico

Iarley foi fantástico. Fez a diferença. Foi o grande herói da vitória, não apenas pelo gol que marcou e garantiu o triunfo, mas pela produção que teve desde o início da partida. Já no primeiro tempo, Iarley obrigou o goleiro Abbondanzieri a fazer notável defesa. Na fase final, o golaço da vitória.

Desvantagem

O Paysandu, quando Iarley fez o gol da vitória, estava em desvantagem no número de jogadores, pois Róbson (Robgol) e Vanderson tinham sido expulsos. O Papão tinha nove jogadores em campo. O Boca tinha dez, pois seu lateral, Clemente Rodríguez, também tinha sido expulso. Esse fato mais valorizou a vitória do Paysandu.

Legenda: Iarley jogou a final do Mundial de Clubes pelo Internacional Foto: AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI KAZUHIRO NOGI / AFP

Contratado

O show de Iarley foi tão espetacular que o Boca posteriormente o contratou. E foi justamente no Boca Juniors que Iarley ganhou fama internacional, pois se sagrou campeão do mundo, defendendo esse time argentino. No museu do Boca, no Estádio Bombonera, há um registro especial em homenagem a Iarley.

Campeão do mundo

Em 2003, o Boca decidiu o Mundial de Clubes diante do Milan, que tinha Dida, Cafu, Kaká, Serginho, Shevchenko, Pirlo, Gattuso, Maldini. Uma verdadeira seleção. Iarley foi titular. Deu empate (1 x 1). Mas, nos pênaltis, o Boca venceu (3 x 1). Boca mais uma vez campeão do mundo, tendo Iarley como destaque.

Memória

Iarley, o cearense que emudeceu La Bombonera, está com 50 anos de idade. Em 2006, foi campeão do mundo pelo Internacional-RS. Seu segundo título mundial. Um dos mais talentosos jogadores que vi em ação. Craque mesmo. Nenhum cearense tem no currículo o que ele tem: dois títulos mundiais. Um deles, pelo Boca. Fantástico.