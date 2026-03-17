Copa do Brasil evaporou 82 clubes

Tendo o seu cofre abarrotado de dinheiro, a Copa do Brasil chega hoje à quarta fase. A competição, tida como um “trenzinho da alegria”, vai deixando vagões em cada estação. Assim, já evaporaram 82 times. Sumiram. Não deixaram rastro. Mal entraram em campo, já estavam saindo.

Logo mais, às 19 horas, o Fortaleza enfrentará o Nova Iguaçu, no Estádio Luso-Brasileiro, também conhecido como Estádio dos Ventos Uivantes. O Nova Iguaçu eliminou o Lagarto, de Sergipe, e o Castanhal, do Pará, O Fortaleza eliminou o Maguary, de Pernambuco, e o Manauara, do Amazonas.

Às 19:30, no Estádio Primeiro de Maio, o Ceará enfrentará o São Bernardo, que eliminou o Atlético, da Bahia, e o Joinville, de Santa Catarina. O Ceará eliminou o Primavera, de São Paulo, e o Maranhão, de São Luís. Até agora, o nível da competição está sendo avaliado.

A Copa do Brasil tem um cadafalso em cada rodada. Hoje, serão eliminadas mais 12 equipes. Na próxima rodada, a quinta, ingressarão na competição os privilegiados times da Série A. Assim é bom demais.

Antecipação

O jogo São Bernardo x Ceará será uma antevisão do que poderá acontecer na estreia de ambos pela Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16 horas, no Castelão. Na fase classificatória do Campeonato Paulista, com 16 clubes, o São Bernardo ficou em 13º lugar. Uma campanha pífia.

Privilegiados

Na próxima fase da Copa do Brasil, a quinta, ingressarão os times da Série A: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, Vasco, Internacional, Remo, Chapecoense, Athletico, Coritiba, Vitória, Bahia, Bragantino e Mirassol. Sem risco de eliminação sumária.

Eliminados

Quando a turma da Série A aportar na Copa do Brasil, 94 clubes já terão sido eliminados. A partir da quinta rodada, o sistema será mata-mata. Os times terão uma segunda chance, situação não admitida até hoje, na quarta rodada. É, portanto, um critério injusto. A turma da Série A tem uma segunda chance. A turma de antes, não.

Prioridade

Continuo lembrando um detalhe: a competição mais importante do ano para Fortaleza e Ceará é a Série B nacional. É o único caminho que leva os times à elite do futebol brasileiro. Todas as demais competições são apêndices. Em outras palavras: no final do ano, se não tiverem subido para a Série A, nada feito.

Conclusão