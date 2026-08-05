Copa do Brasil: a hora de fechar a conta

Aprendi, nestes sessenta anos de batente, que não há decisão antecipada no futebol. Por maior que seja a vantagem de um time, tudo pode mudar nos noventa minutos e acréscimos. Não se emite certidão de óbito, por pior que seja o estado de saúde de um paciente na UTI.

Na Copa do Brasil, o Fortaleza está agonizante na UTI. Desenganado, sem perspetiva. A cruel realidade mostra ser quase irreversível a situação. A vantagem do Palmeiras é abismal. Vantagem na técnica, vantagem no elenco, vantagem no placar (3 x 0), vantagem nas finanças...

Cabe ao Fortaleza jogar para manter a dignidade. Não passar por humilhações e vexames. Fechar a conta na Copa do Brasil e fixar atenção na Série B, agora unicamente o que lhe interessa. O objetivo passa a ser o primeiro ou segundo lugar, que garante ascensão direta à elite.

Estaria eu me contradizendo ao citar que não há resultado antecipado, mas já admitindo, antes do jogo de volta, a eliminação do Leão pelo Palmeiras? Admitir não é certeza: é possibilidade.

Objetivo

O foco do Fortaleza tem de ser a Série B. Aliás, isso vem sendo dito desde o início do ano. No balanço geral, no dia 31 de dezembro de 2026, se o Leão não tiver conseguido voltar à elite, pouco importa o que tenha feito nas outras competições. Findará o ano sob um terrível fracasso.

Vozão

A mesma linha de raciocínio passa a valer também para o Ceará. O Vozão que esteve mal no turno, está tentando se recompor agora no returno. Ainda está muito difícil alcançar a turma da frente. Parece uma utopia. Se não subir para a Série A, o balanço alvinegro também será um terrível fracasso.

Crise

É triste o que está acontecendo com o futebol cearense na presente temporada. Os principais times grandes da capital, Fortaleza, Ceará e Ferroviário, estão passando por crises financeiras graves. As perspectivas não são boas. Crises financeiras, mais cedo ou mais tarde, costumam entrar em campo. Já entraram.

Curiosidade

O Calouros do Ar foi um time muito forte nas décadas de 1950 e 1960, quando ligado à Base Aérea de Fortaleza. Foi campeão cearense profissional em 1955. Depois, ao se desligar da Base Aérea de Fortaleza, entrou em crise. Caiu para divisões inferiores. Até passou um bom tempo na inatividade profissional.

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