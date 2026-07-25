Consequências da desunião no Ceará

Observem bem o que vem acontecendo em Porangabussu: primeiro o time caiu da Série A para a Série B. Agora está no despenhadeiro, descendo na direção da Série C. E a briga interna continua. Não é coincidência: é consequência.

Acabou a “brincadeira”. Reagir no returno requer resultados imediatos, sequência de vitórias dentro e fora de casa. O racha no andar de cima tem desdobramento no andar de baixo. Sai das salas climatizadas do alto comando e entra em campo pelas incompreensões coletivas. É o retrato do Ceará.

Pressão dupla

Os jogadores passam a sofrer dupla pressão. A interna, pelas desavenças no setor diretivo, e a externa, já pela cobrança da torcida. Ninguém é bobo no futebol. Os jogadores fazem melhor do que qualquer “meteorologista” a leitura do clima no clube. Não há quem fique indiferente, quando a temperatura sobe.

Bombeiro

O conselheiro Castelinho Camurça foi, há alguns anos, o bombeiro que apagou as chamas da fogueira de vaidades em Porangabussu. Hoje, não sei quem poderia acionar os extintores de incêndio existentes no clube. Parece que há mais gente disposta a jogar gasolina onde o fogo já se alastra. Isso é muito ruim.

Sem providências

Na Série A de 2025, o Ceará parecia seguro. Chegou a flertar com a Sula. Depois, iniciou uma gradual perda de posições. Aí foi descendo, descendo, até despencar para a Série B, exatamente na última rodada. Ninguém acionou os freios. Pois estou vendo algo muito semelhante agora. O time está descendo, descendo...