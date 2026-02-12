Clássico tricolor nas semifinais

Os três maiores detentores de títulos do Campeonato Cearense estão na penúltima fase do certame estadual de 2026. O Ceará é o maior vencedor, com 47 títulos. O Fortaleza vem coladinho, com 46. Em terceiro lugar, o Ferroviário com nove títulos de campeão cearense.

Um tricolor vai sobrar na curva. O Fortaleza, pela própria história, apresenta-se como favorito diante do Ferrão. Há todo um conjunto de fatores que colocam o Leão como uma equipe detentora de melhores opções. Mas, no clássico anterior, pela fase classificatória, tal favoritismo do Fortaleza não prevaleceu.

A definição em dois jogos reduz a influência da sorte e amplia a chance de prevalência do mérito. Em jogo único, no dia em que a sorte resolve ficar de um lado só, o melhor qualificado pode “dançar”. No atual modelo, Fortaleza e Ferroviário terão tempo à vontade para mostrar serviço.

No clássico passado, mesmo com um jogador a mais desde o final do primeiro tempo, o Leão não soube tirar proveito da vantagem. O Ferrão foi resiliente. E, com bravura, segurou o empate. Experiência válida para a próxima partida.

Na final

A última vez que o Ferroviário se classificou para uma decisão do Campeonato Cearense aconteceu em 2017, diante do Ceará. O Vozão venceu por 2 a 0, gols de Wallace Pernambucano e Raul. O Ceará conquistou ali seu 44º título de campeão cearense.

Campeão

O último título de campeão cearense, conquistado pelo Ferroviário, aconteceu em 1996, quando se sagrou bicampeão estadual (1994 e 1995). O presidente coral era Clóvis Dias. Depois disso, imperou o jejum que perdura até hoje. Nos últimos 30 anos, o Ferrão foi vice-campeão cearense quatro vezes:1996,1998, 2003 e 2017.

Pênalti

Não me perguntem o que é pênalti no futebol, pois não sei responder. Honestamente, depois de tantos penduricalhos inventados para interpretar o que seja um pênalti, deixei de entender o que antigamente era bem fácil de definir. Agora é a asa aberta, o braço que cai... E assim sempre haverá motivo para justificar o sim e o não.

Intenção

Tudo era muito simples quando o que valia era apenas a mão na bola, de forma intencional. A mão, tão somente a mão. O árbitro tinha apenas que verificar se o toque com a mão (tão somente a mão) tinha sido proposital para tirar proveito da situação. Pronto. Estava resolvido.

