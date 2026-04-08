Clássico-Rei sem uniformes estranhos

Clássico-Rei no meio da semana é desperdício. Deveria haver uma lei, proibindo jogos entre Ceará e Fortaleza que não fossem no dia de domingo. E mais: às 16 horas, quatro horas da tarde. Não sei quem teima em, vez por outra, colocar um Clássico-Rei fora de tempo.

Hoje haverá. Por mim, não haveria. Queira Deus que seja um bom jogo. Queira Deus que sepulte as minhas suposições. Que seja um jogo bonito, de muitos gols. Um jogo com mais emoção do que a canção do “Rei” Roberto Carlos. “Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo”.

Aqui está um singelo pedido do escrevinhador destas mal traçadas linhas: não me venham com uniformes estranhos. Não me venham com aquelas marmotas que os moderninhos chamam de segundo, terceiro ou quarto uniforme. Verdadeiro atentado à tradição e à história dos clubes.

Ceará x Fortaleza, hoje, às 21:30, no Castelão. Sei não... Clássico-Rei só deveria ser programado para domingo, às 16 horas, quatro horas da tarde. Clássico-Rei, quarta-feira à noite, é desrespeito.

Ressaca

Não curou a ressaca do rebaixamento. Estou entre os cronistas esportivos que ainda não assimilaram a pancada da queda para a segunda divisão. Para quem se acostumou com a Série A nacional, está sendo um tormento a viagem de volta. Creio que não estou sozinho neste sentimento.

Coordenador

Gostei muito do nome de Anderson Batatais para a coordenação do Ceará Sporting Club. Profissional dedicado, sério, trabalhador. Tive mais contato com ele na época em que esteve no Vozão, quando o saudoso Dimas Filgueiras era o treinador. Anderson Batatais conhece muito bem o ofício. Seja bem-vindo.

No currículo

Batatais, quando zagueiro, foi capitão do Paulista de Jundiaí, na histórica campanha do título de campeão da Copa do Brasil de 2005. Derrotou gigantes como Internacional, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Batatais teve papel fundamental, máxime na decisão diante do Fluminense. Ganhou o primeiro jogo (2 x 0) e empatou o segundo jogo (0 x 0).

Campanha

Na Copa do Nordeste, o Fortaleza está muito melhor do que o Ceará. O Leão ganhou seus dois jogos. Derrotou o Ferroviário por 1 a 0. E derrotou o Imperatriz do Maranhão por 2 a 1. O Leão tem o mesmo número de pontos do líder do Grupo D, o Retrô, ou seja, seis pontos.

Sem vitória