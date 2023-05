Ceará repete os mesmos defeitos e preocupa

As comemorações pela conquista da Copa do Nordeste passaram. Agora a responsabilidade é subir para a Série A. Mas, com o nível de futebol que vem apresentando, as coisas poderão ficar bem complicadas. Tal como na Ilha, o time jogou mal. Dirão, talvez, que o resultado foi bom, pois conseguiu um ponto em São Paulo. Admito. Mas cadê a proposta. A transição no Ceará está confusa. Quase sempre termina nos pés dos adversários. Isso sobrecarrega a defesa. Isso elimina o centroavante que não vê a cor da bola. Foi assim com Vitor Gabriel, na Ilha, foi assim com Nícolas em Campinas. A bola não chega. Observem quantas bolas o Ceará finalizou, oferecendo verdadeiramente perigo de gol. Lembro de uma do Erick, no final do primeiro tempo. Na fase final, mesmo com as mudanças, foi difícil ver o Ceará oferecendo perigo. Melhorou um pouco com Erick Pulga, que entrou bem. Lutou, quis. Assim também com Chay. Mas longe do ideal. Faço apenas um reparo a favor do Ceará: é um massacre e desrespeito aos atletas colocar o time para jogar às 11:00, após o desgaste da decisão de Copa do Nordeste na quarta-feira. A condição do time alvinegro ficou comprometida. Isso é verdade.