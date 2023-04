Ceará de volta à elite nacional

O grande sonho alvinegro é voltar à Série A em 2024. O rebaixamento no ano passado ainda está engasgado em Porangabuçu. A queda arrastou até o ex-presidente Robinson de Castro, que deixou o cargo. Não suportou tanta pressão. O caminho me parece favorável à retomada alvinegra. Não há na Série B de 2023 nenhum dos chamados grandes clubes do futebol brasileiro. Teoricamente, os desafios serão mais fáceis. No ano passado, estavam na Série B Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco da Gama, todos ex-campeões brasileiros. Os quatro subiram. Estão na Série B 2023: ABC, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, CRB, Ceará, Chapecoense, Criciúma, Guarani, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Spot, Tombense, Vila Nova e Vitória. Não pensem que haverá moleza. Cometerá grave erro de avaliação quem imaginar o contrário. Quem são os favoritos à ascensão? Pergunta de difícil resposta. Chamo a atenção para um aspecto: em 2022, o Sampaio Corrêa esteve bem perto de subir. Ficou em quinto lugar. Inclusive, na penúltima rodada, ganhou do Vasco dentro de São Januário. Quase ficou com a vaga, que só foi confirmada pelo Vasco na última rodada.

Concorrentes

Em 2022, o Ituano também teve boa participação na Série B. Ficou em sexto lugar, atrás do Sampaio Corrêa. Este ano, pela Copa do Brasil, o Ceará foi eliminado pelo Ituano na série de pênaltis, após empate no tempo normal. O Vozão mediará forças com o Sport na decisão da Copa do Nordeste. O Sport também fez boa campanha na Série B de 2022. Em momentos deu sinais de que subiria.

Campeão

Na atual Série B há apenas uma única equipe que já foi campeã do Brasil na Série A: o Guarani de Campinas. Por sinal, no ano em que lá atuou e foi campeão brasileiro o lateral-direito cearense Alexandre. Detalhe: Alexandre Barroso de Oliveira, hoje com 68 anos de idade, mora em Fortaleza. Ele brilhou também no Fortaleza e no Ceará. Faz tempo não o vejo.

Admiração

O comentarista Wilton Bezerra foi um dos primeiros cronistas brasileiros a enaltecer o técnico Fernando Diniz, agora campeão carioca no comando do Fluminense. Wilton sempre destacou a vocação inovadora de Diniz, que é fiel seguidor de Guardiola. Falta ao Fernando títulos nacionais, mas não se surpreendam se, em pouco tempo, ele chegar ao comando da Seleção Brasileira.

Homenagens

Hoje, às 19 horas, no Shopping Benfica, o cronista Hilton Júnior receberá os homenageados do esporte cearense. Hora de rever Marcelino, Clodoaldo, Sérgio Alves, Marco Aurélio, Petróleo, Renato Sátiro, Marcos Gaúcho, Douglas, Eric Pulga, Washington Luiz, Paulinho Kobayashi, Renan Vieira, Marcelo Paz, Eugênio Fonseca, Maria Vieira, William Moura. Menção honrosa a Waldonys.

Conclusão

O Campeonato Cearense Série A de 2023 terminou. Envio o meu abraço de reconhecimento aos bravos desportistas que, no anonimato, lutam pelo ideal de manter vivos Iguatu, Atlético-CE, Caucaia, Barbalha, Maracanã, Pacajus, Guarani de Juazeiro. O trabalho de vocês é muito nobre. Fazer futebol com dinheiro curto é operar milagre. Vocês operam. Parabéns.