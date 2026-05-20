Brasil: sonho e realidade na Copa do Mundo

Ouvi críticas feitas por alguns “sábios” comunicadores, após a solenidade na qual o técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista dos convocados para a Copa do Mundo 2026. Alguns consideram ridícula a encenação. Outros consideraram inoportuna a prestação de contas feita por dirigentes da CBF. Tudo bem. Vida que segue.

Ora, o show business, o mundo do espetáculo, iria perder uma oportunidade de audiência global? Jamais. Poderia apenas ter sido mais elaborado. Passou. A rigor, todos estavam interessados era na lista que o italiano guardava, bem grudada ao peito, como se fizesse parte do seu coração.

Sempre gostei das coisas mais simples. Mas respeito os que optam por apresentações grandiosas, plenas de requinte, de elegância, de glamour, encanto, sofisticação. Hoje, o futebol saiu das quatro linhas e se estabeleceu como gerador de bilhões de dólares nos mais diversos segmentos.

Os “sábios” comunicadores não tiveram a hombridade de, pelo menos, elogiar a justa e bela homenagem prestada a todos os campeões do mundo, construtores das glórias de cinco títulos mundiais. Há gente que só sabe criticar mesmo.

Sonho

Tenho trigêmeos, de 24 anos de idade. Eles nunca viram a Seleção Brasileira ganhar um título mundial. Como milhões de brasileiros, sonham com isso. Entendo que o Brasil sempre estará entre os favoritos. Mesmo com o avanço dos europeus, dá para continuar sonhando, sim.

Realidade

Não será fácil conquistar a Copa do Mundo. A supremacia europeia durou 16 anos. Confira: 2006, Itália; 2010, Espanha; 2014, Alemanha; 2018, França. Só foi quebrada pela Argentina, de Messi, em 2022. Atualmente, a Europa é o eldorado do futebol. No Mundial de Clubes, desde 2013 somente times europeus foram vencedores.

Incrível

Fico intrigado com uma coisa: dos 26 convocados por Ancelotti, 19 jogadores atuam no futebol europeu. Por que, então, quando chegam na Seleção Brasileira não conseguem ter o mesmo desempenho que apresentam em seus clubes na Europa? Alegam pouco tempo para treinar. Sei não...

No Brasil

Apenas sete jogadores atuam no futebol brasileiro: Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo) e Neymar (Santos). Detalhe: desses sete jogadores, apenas Weverton e Léo Pereira nunca atuaram no futebol europeu.

Experiência

O Brasil terá 24 jogadores que atuaram ou atuam no futebol europeu. Uma experiência muito grande no futebol de alta performance, velocidade, intensidade, que é praticado lá. Certamente, por isso mesmo, chamados por Ancelotti. Não é possível que desta vez não dê certo, até porque o treinador também é europeu.