Assim caminha a Série B

A cada rodada, resultados que surpreendem e resultados dentro do esperado. A vitória do Fortaleza sobre o Londrina, máxime pelo placar elevado (3 x 0), chegou em um bom momento. O Leão vinha de derrotas para Ceará e Sport. A derrota do Ceará para o Novorizontino gerou preocupação.

Não sei o que houve com o goleiro Bruno Ferreira. Falhar é normal. Faz parte. Mas ele deu sinais de que não se recuperou emocionalmente, após o erro que resultou no primeiro gol do Novorizontino. É preciso ter força mental para superar situações adversas.

No Fortaleza, que boa participação do Vitinho na goleada (3 x 0) sobre o Londrina. Fez gol, mandou bola na trave, prestou duas assistências perfeitas. Tem um jeito alegre de jogar. Mostra-se bem à vontade. Simplifica tudo, quando está com a bola. Sabe descobrir os melhores caminhos.

Há lances que eu não aceito no futebol. A entrada violenta do lateral do Ceará, Sánchez, no Ronald Barcellos. Desnecessária. Há atletas que não sabem dimensionar o estrago que vão proporcionar. Juízo, amigo.

Derrota

Claro que não vou debitar a derrota do Ceará nas contas exclusivas de Bruno Ferreira e Sánchez. Não seria justo. Mas os dois lances citados, protagonizados por eles, tiveram uma influência grande no resultado. Acontece. Isso serve de lição para que ambos reflitam. Não custa nada mais atenção e cuidado.

Ascensão

Pelo nível das equipes da Série B, Fortaleza e Ceará têm condições de subir para a Série A. Mas, para que isso aconteça, o padrão terá de ser gradualmente melhorado. No momento, todos estão no mesmo patamar. Quem quer ganhar as vagas têm de estar, no mínimo, um degrau acima.

Superioridade

É incrível a carência de destaque na Série B. Até agora não há um jogador que tenha alcançado produção diferenciada, capaz de colocá-lo acima da média. Há boas atuações como, por exemplo, a do Vitinho, do Fortaleza, na vitória sobre o Londrina. Mas lhe falta uma sequência de boas exibições para consolidar a superioridade.

Surgimento

Melk, do Ceará, ganhou espaços pelas boas atuações, gols e serviços. É candidato a assumir posição de destaque sobre a concorrência. É muito jovem. A continuar assim, certamente alcançará uma posição de superioridade incontestável. Mas, por enquanto, é bom esperar um pouco mais.

Conclusão

Assim caminha a Série B nacional. Mais energia que talento. Mais voluntariedade que qualidade. Os verdadeiramente bons estão na Série A. É uma vitrine. Só descem para jogar na Série B, se houver uma cláusula que os abrigue a isso. De livre e espontânea vontade, não querem atuar na segunda divisão.