As surpresas da Copa do Nordeste

Quando uma competição começa, é natural que sejam apontados os favoritos, dentro de uma avaliação inicial. Nem sempre, porém, as coisas acontecem de acordo com as previsões. Uma das maiores surpresas da atual Copa do Nordeste foi a eliminação do futebol baiano, que tinha três representantes: Bahia, Vitória e Atlético de Alagoinhas. No final da fase de grupos, o Bahia terminou em sexto lugar no Grupo B, o Atlético de Alagoinhas ficou em sexto no Grupo A e o Vitória terminou em sétimo, também no Grupo A. Não lembro de uma campanha tão pífia do futebol baiano.

O futebol pernambucano correspondeu. O Sport classificou-se em primeiro lugar no Grupo A, com a melhor pontuação do certame (19 pontos). O Náutico garantiu a vaga ao chegar em terceiro lugar no Grupo B. Somente o Santa Cruz foi eliminado. O melhor foi o Estado do Ceará que classificou os três representantes: Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Problema é que obrigatoriamente um dos tricolores sobrará nas quartas de final. A melhor campanha geral foi a do Sport, com 19 pontos. O Fortaleza vem em seguida com 18 pontos. O Ceará somou 16 pontos, melhor campanha do Grupo B. O Ferroviário somou 13 pontos no Grupo A.