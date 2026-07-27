As sombras da Série B nacional

Hoje, haverá mais uma rodada. O Fortaleza precisa subir mais. A sexta colocação não é satisfatória. Além de ficar rente à faixa que não leva a nada, também sofre a possibilidade de ultrapassagem rápida da turma que vem atrás. O objetivo tem de ser os dois primeiros lugares.

O Leão está de treinador novo, mas ainda fora do trabalho. O homem vai observar o que estará disponível. Depois, mãos à obra. Nada acontece da noite para o dia. Então, Paulo Autuori precisará de tempo para os devidos ajustes, até fazer um Fortaleza à sua imagem e semelhança.

Independentemente dos resultados dos jogos de hoje, o Fortaleza não deixará a zona do playoff. O número de vitórias (nove), que o Leão tem, não permitirá que Atlético-GO e Sport o ultrapassem, caso vençam os seus jogos e o Leão de Aço venha a tropeçar. Ainda assim, cabe ao Fortaleza vencer para encostar no topo.

Agora, no returno, as sombras terão forte presença. Se de um lado as sombras são uma ameaça, de outro lado produzem efeito positivo: obrigam os clubes a estarem mais vigilantes na preservação de suas posições.

Ameaça

Hoje, mesmo sem entrar em campo, o Ceará poderá voltar para a zona de rebaixamento. Isso acontecerá se o Avaí ganhar do Juventude no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Se houver vitória do Juventude ou empate, o Ceará ficará sossegado na 16ª colocação, fora da Z-4

Produção

O Ceará cresceu de produção no segundo tempo, quando os jovens vindos das bases entraram e deram ao jogo um ritmo mais intenso. A lentidão e letargia do Ceará no primeiro tempo em São Bernardo preocuparam muito. Parecia um time sem comando, acéfalo, dentro e fora de campo.

Interrogação

A dúvida é saber se o Ceará conseguirá manter o padrão colocado em prática, máxime depois da entrada da turma da base. Em jogos anteriores, os jovens não produziram bem. Acredita-se que o peso da responsabilidade tenha sido sentido pelos meninos. Só o tempo definirá.

Gradual

Penso que o treinador Daniel Paulista terá uma missão especial no atual contexto. Terá de avaliar com precisão o momento ideal de promover a entrada da turma da base. Não poderá colocar exclusivamente sobre os ombros deles a tarefa de mudar o rumo das coisas.

Veteranos

Há que se observar também a importância de jogadores experientes. Vejam bem que o Vina teve participação importante ao construir a jogada e ele mesmo concluindo com belo e importante gol. Além disso, Richardson também teve papel importante, inclusive mandando uma boa na trave. Será essencial mesclar jovens e veteranos.