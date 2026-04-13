As reviravoltas nos certames de longa duração

A Série B nacional é, para os representantes cearenses, a mais importante competição do ano. Com apenas quatro rodadas realizadas, o tempo é muito curto para conclusões definitivas. Quem está na lanterna ainda pode perfeitamente reagir e chegar entre os primeiros colocados.

Mesmo no início da competição, o efeito psicológico para quem está na zona de classificação é muito bom. Gera confiança. Melhor, claro, para os dois primeiros porque poderão subir de forma direta para a Série A. Mas gera também esperanças aos que estão do terceiro ao sexto lugares.

Assim, apesar da légua tirana que é a Série B, prudente é alcançar uma pontuação de segurança. O saudoso técnico Dimas Filgueiras costumava dizer que a diferença para mais teria de ser de no mínimo sete pontos. Diz o provérbio popular que sete é a conta do mentiroso, mas no caso presente é pura verdade.

São comuns as reviravoltas. Há registros espetaculares de times que deixam a zona de rebaixamento e terminam entre os classificados. Acontece. Mas o correto é, sem atropelos, acumular pontos. Assim, tudo virá por acréscimo.

Surpresa

Não consigo entender as fragilidades financeiras pelas quais Fortaleza e Ceará estão passando. Sempre que uma equipe é rebaixada, logo vêm à tona as informações sobre crises graves nos cofres. Em casa onde falta pão, todos gritam e ninguém tem razão, diz o provérbio popular.

Solidez

Houve momentos em que, após vários anos na Série A, imaginei que os dois times cearenses tinham adquirido maturidade e solidez para permanecer na primeira divisão nacional por muitos anos ainda. Aí a realidade saiu dos porões e dizimou as ilusões que faziam as fachadas de ambos.

Oscilação

Os times do Nordeste são os que mais sobem e descem. Subir já é uma façanha extremamente difícil. Mas muito mais difícil é permanecer na elite nacional. As oscilações mais visíveis acontecem com os times da nossa região. É um bate e volta interminável.

Nível

Terminada a quarta rodada da Série B, já é possível se ter uma ideia sobre o nível dos participantes. Considero todos mais ou menos no mesmo patamar. Até agora, nenhuma equipe se sobressaiu, mostrando um futebol muito superior. Tudo ainda muito parelho. E, por isso mesmo, imprevisível.

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