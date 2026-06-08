As perspectivas do Fortaleza

Perdeu a Copa do Nordeste. Passou. Agora é olhar o futuro. Acima de tudo, mirar a Série B nacional. Amanhã, às 19 horas, terá de enfrentar o Náutico, quinto colocado, no Estádio dos Aflitos, em Recife. No momento, o Fortaleza está fora da zona de classificação. Mas tem um jogo a menos.

Até que ponto as duas derrotas seguidas, de virada, diante do Vitória, podem ter afetado a autoconfiança do Leão? Prefiro acreditar que não haverá influência negativa nenhuma. Águas passadas não movem moinhos. A Copa do Nordeste já era. Que o Vitória tire disso o melhor proveito.

O Fortaleza terá pela frente o Palmeiras em jogos válidos pela Copa do Brasil. Ora, mas nem se sabe quando será. Então, cada jogo no devido tempo. Agora é a luta para ficar inicialmente entre os seus primeiros, mas, a rigor, o foco terá de ser os dois primeiros lugares que permitem a ascensão direta.

O Leão tem tido uma produção coletiva oscilante. Isso é ruim. Depois do notável feito na Ilha do Retiro, os vacilos nos confrontos com o Vitória. Pode se complicar, caso não alcance um patamar de regularidade, capaz de devolver-lhe a confiança.

Treinador

Anderson Batatais, interinamente, comandará o Ceará no jogo diante do Avaí, quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas. Sou admirador do Batatais. Um profissional sério, dedicado, experiente. Queira Deus que dê certo no Vozão. Seria uma solução caseira, bem adequada ao momento.

Título histórico

Na Copa do Brasil de 2005, Anderson Batatais foi o capitão do famoso Paulista de Jundiaí, campeão da competição, na famosa decisão diante do Fluminense. Em Jundiaí, o Paulista venceu (2 x 0). No Rio, houve empate (0 x 0). Batatais foi um baluarte, autêntico líder, máxime no jogo de volta, quando segurou toda a pressão.

Vitória

A situação do Ceará é muito delicada. Está afastado seis pontos da zona de classificação. A derrota em casa, para o Operário-PR, detonou o técnico Mozart e ampliou a crise já existente. Por várias razões, a vitória passou a ser obrigatória diante do Avaí, até porque o Avaí está na zona de rebaixamento.

Seleção Brasileira

Lamentável a lesão sofrida pelo lateral da Canarinho, Wesley, no amistoso diante do Egito. O jovem, de apenas 22, anos viu desfeito, em segundos, o sonho de participar da Copa do Mundo. Foi doloroso para o atleta, principalmente porque faltava apenas uma semana para o início da competição. Que frustração!

Dia decisivo

Hoje, o atacante Neymar será submetido a uma ressonância magnética para avaliar a lesão na panturrilha direita. Segundo a comissão técnica da Canarinho, a expectativa é positiva, pois ele cumpriu rigorosamente o tratamento estabelecido. Torço pelo Neymar. Ficarei muito feliz se ele estiver em condições de disputar a Copa.