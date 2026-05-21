As músicas da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo

O sucesso da Canarinho, que ganhou o seu primeiro título mundial em 1958, na Suécia, despertou compositores, músicos e patrocinadores que resolveram homenagear os campeões. O Brasil viveu uma apoteose de felicidade com a conquista.

Em 1958, duas músicas em homenagem à Seleção Brasileira alcançaram grande sucesso: “A Taça do Mundo é Nossa”, composta por Maugéri Sobrinho, Wagner Maugéri, Victor Dagô e Lauro Muller, e “Copa do Mundo”, composta por Aldacir Louro e Linda Rodrigues.

A primeira foi gravada pelo conjunto Titulares do Ritmo e a segunda foi gravada por Linda Rodrigues, com o Coro e Orquestra da RCA Victor. As letras são, evidentemente, uma exaltação ao notável feito da Canarinho. Na letra da música “Copa do Mundo”, todos os jogadores são citados.

No bi mundial, em 1962, sucesso obteve a música “Frevo do BI”, composta por Silvério Pessoa, gravada pelo paraibano Jacson do Pandeiro. Também fizeram o relançamento de a Taça do Mundo é Nossa, sucesso de 1958.

Melhor música

Em 1970, o Brasil vivia a época da ditadura militar. A Canarinho, de uma forma vergonhosa, havia perdido a Copa da Inglaterra em 1966. Foi desclassificada na fase de grupos. Ganhar o tri no México passou a ser uma obrigação. Músicas foram compostas. A melhor de todas, “Pra Frente Brasil”, que tomou conta do país.

Explicação

“Pra Frente Brasil” foi composta por Miguel Gustavo, melodia de Raul de Sousa, com o objetivo de participar de um concurso promovido pelos patrocinadores. Nada a ver com a ditadura. A gravação original, feita pelo Coral Joab, inundou o país. Virou hino da seleção antes mesmo da Copa. Consolidou-se após o tri conquistado.

Críticas

A ditadura militar apropriou-se do êxito da seleção e, igualmente, da música “Pra frente Brasil, que virou o hino do tri. Miguel Gustavo foi criticado pelo ufanismo usado na letra. Mas a intenção de Gustavo não foi a de exaltar o governo militar senão criar um clima de apoio e confiança à Canarinho, que vinha de um fracasso na Inglaterra.

Observação

A música “Pra Frente Brasil” ainda é olhada com reserva pela esquerda brasileira. Acho isso um equívoco. Gustavo, na letra, destaca a seleção. Em dois momentos repete “Salve a Seleção”. Pede união em torno de uma seleção. Não tinha nada a ver com a ditadura militar. Pelo menos é a intenção que eu vejo na obra.

Conclusão

Outras músicas foram compostas para a Canarinho, mas, até hoje, na minha avaliação, as citadas aqui foram as que se eternizaram na lembrança do torcedor, principalmente a composta por Miguel Gustavo. Vamos ver se surge um hino especial agora, caso a Canarinho conquiste o tão sonhado hexa.