As incertezas da transição no futebol

Quando termina um campeonato, seja estadual, regional, nacional ou internacional, chega a hora do inventário. Uma apuração do que deu certo e do que não deu. É hora também de arrumar as malas. As mudanças são intensas. Gente que chega. Gente que sai. Esperanças e desesperanças. Do Ceará foram embora Matheus Peixoto, Nino Paraíba, Fernando Sobral, Messias, Mendoza, Diego Rigonato, João Ricardo, Marcos Victor, Bruno Pacheco, Zé Roberto, Jhon Vásquez e Lima. Desse grupo, será sentida a ausência de Messias, Sobral, Mendoza, Pacheco e João Ricardo. As caras novas em Porangabuçu são Arthur Rezende, Caíque Gonçalves, Jean Carlos, Willian Formiga e Danilo Barcelos. Quem está de volta é Tiago Pagnussat. Já no Fortaleza as caras novas são Bruno Pacheco e João Ricardo. Pikachu é retorno.