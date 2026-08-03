As dúvidas alvinegras persistem

A Série B nacional, já no returno, ganha contornos especiais. A margem de erro se torna bastante reduzida. É proibido errar. Um pequeno engano pode ser fatal. As cobranças e responsabilidades são maiores. No momento, o objetivo do Ceará é afastar-se da zona de rebaixamento.

A virada sobre o São Bernardo trouxe vida nova ao Ceará. Além de sair da zona maldita, abriu dois pontos sobre o primeiro da zona, o Londrina. O Vozão tem 22 pontos. O Londrina tem 20. É uma diferença perigosa. Lembrei do saudoso Dimas Filgueiras, que dizia: “Diferença segura só a partir dos setes pontos.”

Observei uma dúvida, que cresceu, entre os alvinegros? É bom assumir com as bases todos os desafios ou será melhor mesclar a formação? Considero mais prudente dividir entre jovens e veteranos a missão de seguir em busca de uma vaga no playoff.

Há necessidade de pelo menos uns três jogos para uma leitura segura por parte do técnico alvinegro, Daniel Farias. A melhor fórmula é a que agrega jovens e veteranos na mesma missão

Ruim

A Ponte Preta, time adversário do Ceará na próxima sexta-feira, às 20:30, no Castelão, ganhou apenas duas partidas em vinte jogos. Tem míseros nove pontos. Não é possível que o Ceará vá tropeçar exatamente no lanterna da competição. Se tropeçar, reduzirá em muito a confiança adquirida na virada sobre o São Bernardo.

Um de cada vez

Não adianta fazer um cálculo de quantos pontos o Ceará precisará para alcançar a zona do playoff. É melhor encarar um jogo de cada vez. Então, a subida acontecerá gradualmente. Afinal, cada adversário tem que ser examinado isoladamente, com suas virtudes e defeitos.

Na fila

Pela ordem, os dez próximos adversários do Ceará são: Ponte Preta (20º), Cuiabá (14º), Náutico (13º), Londrina (17º), Vila Nova (5º), Sport (10º), Atlético de Goiânia (7º), Fortaleza (4º), Novorizontino (6º) e Operário do Paraná (3º). Varia de faixa e de pretensão.

Desligado

É incrível como o processo de adaptação acontece. Pouco tenho me ligado na Série A nacional. As observações são concentradas nas possibilidades de Ceará e Fortaleza nesta luta para voltar à elite brasileira. Ainda há muita água para correr sob a ponte, mas já é possível vislumbrar os times com maiores possibilidades.

Conclusão